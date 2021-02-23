女老師只准尪傳教士體位　換姿勢要繳1萬！專家3方位解放挽婚姻

▲處男遇處女不懂嘿咻，教師妻怨無聊想滑手機看電視。（示意圖／視覺中國CFP提供）

記者游瓊華／台中報導

南投一對30多歲夫妻，兩人皆是從事教職，結婚近兩年為求子，一有機會就「繳作業」，但卻因為兩人結婚前皆無性經驗，不懂得性愛、接吻技巧，儘管先生「性致勃勃」，但妻子卻覺得性愛無聊、痛苦，一度在過程中睡著，還向先生要求可否在過程中讓她「滑手機、看電視」，恩愛次數驟降，夫妻倆無奈向性福導師尋求協助。

台中相性幸福健康診所性福導師朱瓊茹表示，女老師個性保守，儘管之前也曾交過男友，但未有過任何性經驗；先生是同校男老師，婚前也未曾有過性經驗。兩人婚後開始性愛初體驗，但兩人不懂技巧，太太覺得過程中疼痛、不舒服，起初還能忍耐，後來因從無有過高潮，漸漸覺得性愛無聊，拒絕先生求歡，也讓先生相當挫敗。

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朱瓊茹也提到，女老師規定老公只能傳教士「男上女下」體位，不願意嘗試其他體位，甚至對先生上網學習性愛技巧一事覺得排斥，原因竟是「會讓人覺得自己是性工作者」，先生還得提出每月家用補貼一萬元，妻子才願意嘗試「老漢推車」體位。

朱瓊茹表示，因女老師對性愛有刻版印象及框架，例如討厭接吻、不喜歡老公觸碰私密處等，因此花了一段時間協助女老師開發自己的情慾，找出討厭性愛的原因，並從觸覺、聽覺及視覺等三方面協助，終於成功解放女老師，夫妻也能享受魚水之歡。

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