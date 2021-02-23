新竹單親4寶媽「載兒看醫生」自撞雙亡！留下3幼子　小女兒僅3月大

▲新竹新豐鄉車禍，釀成2死1傷的慘劇。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍、林昱萱／新竹報導

新竹縣新豐鄉瑞新村23日上午9時許，發生一起嚴重的死亡車禍，一名戴姓單親媽媽騎車載著2名小孩，卻突然撞上小貨車後斗，巨大的撞擊力道讓戴女、前座5歲兒子當場命危，經送醫搶救後不治，而後座的6歲兒子，目前仍在醫院治療當中。

這起車禍發生在23日上午9時10分，事發當時戴女載著6歲的二兒子、5歲的三兒子騎車行經崁頭村，卻因不明原因突然撞上小貨車後斗，巨大的撞擊力道，導致母子3人當場噴飛，整輛機車也卡進貨車後斗下方，而警消獲報後，緊急派遣4車10人前往救援，並由消防人員出動破壞器材協助戴女等3人脫困後，將其送往醫院救治。不過，警消抵達現場發現，戴女、三兒子當場失去生命跡象，經送醫搶救後，仍是不幸於稍早宣告不治。

據了解，28歲的戴女是單親媽媽，在加油站上班獨自扶養4個孩子，其中年紀最大的兒子7歲、最小的女兒則只有3個月，而由於5歲的三兒子發育遲緩，因此每周星期二、星期四、星期五、星期六，共4天到醫院進行早療，而戴女大夜班剛下班之後就騎車載著二兒子、三兒子要前往早療、學校，沒想到卻會於行經該處時發生意外。此外，根據戴女親屬所表示，戴女平常很少會三貼載兒子，平常都是載老二去醫院，只是上課才會三貼。

另外，事故發生當下，母子3人都有戴安全帽，二兒子右耳、腹部、內臟皆有損傷，目前仍在醫院救治當中。此外，對於車禍詳細發生原因，警方正進一步追查監視器畫面，以釐清案情。