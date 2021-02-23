「爸，我解開媽媽臉書了」國二兒驚見母與大廚炒飯　她捲百萬拋家

▲阿輝將老婆和外遇對象小王的臉書鹹濕對話截圖列印，愈看愈傷心，也越發激動。（圖／CTWANT提供）

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桃園1名剛自工廠主管階層退休的男子阿輝（53歲，化名），19年前娶了陸妻小娟（42歲，化名），兩人婚後育有4名子女，原本闔家美滿幸福卻突然變調，去年底小娟突然無預警捲走阿輝百萬元勞退金離家，就此杳無音訊，阿輝日夜尋妻，結果讀國中的兒子卻破解媽媽臉書帳密，從臉書訊息意外發現媽媽竟與一名餐廳大廚有姦情，阿輝從兒子口中得知自己綠雲罩頂的難堪事實，憤而對妻子及大廚提告。

想起這段遭遇，性情質樸的阿輝感嘆的說，妻子小娟是大陸湖南人，經朋友介紹相識後結婚已有19年，婚後育有4個小孩分別就讀大學、高中、國中及小學，阿輝在鐵工廠工作了33年，直到去年11月退休，老婆還鼓勵他，趁著年紀不大，可再找其他工作打發時間，但話鋒一轉，竟要求要阿輝將勞退金領出來放在家裡，「她（小娟）說這樣比較有安全感」。

▲小娟2年前至餐廳外場工作，開始會打扮自己，化妝前後判若兩人，連鄰居都訝異她的改變。（圖／CTWANT提供）

去年11月18日下午，阿輝果真去銀行將錢領出抱回家，事隔1個月，12月18日那天下午4點，阿輝回家時看到自己的機車後箱沒關，放在裡面的小娟身分證及健保卡也不翼而飛，家裡臥室又相當凌亂，阿輝打電話到小娟上班的餐廳詢問才知道，小娟根本沒去上班，查看放在小孩房間床頭櫃裡的百萬勞退金也都一起人間蒸發，阿輝才驚覺小娟捲款跑掉。

阿輝每天在街頭漫無目的找尋小娟下落，就在小娟離家的44天後，今年1月31日晚上，國二的兒子說，「爸，我解開媽媽的臉書了，裡頭有些東西，你回來看看吧。」阿輝帶著疑惑回家，拿起兒子手機一看，竟看到小娟與「小王」一段未刪除的鹹濕對話紀錄，回味著前一夜與小王的翻雲覆雨，甚至誇讚小王床上功夫，阿輝也找到小王的臉書，竟是老婆過去上班的餐廳大廚，阿輝頓時覺得腦子一片空白，難堪的面對孩子「確定是你媽媽的臉書，沒有找錯？」「媽媽會不會是被人脅迫？」

阿輝憤怒的說，「他（大廚）怎麼可以玩人家的老婆，這是人嗎？」並抱怨小娟，「竟然欺騙我的感情，還拿我的錢去養小狼狗」。最讓阿輝氣結的是，小孩找出小娟與大廚姦情的對話時間，就是他將百萬勞退金領出帶回家的那一天晚上。「原來我綠帽已經戴了這麼久！」

▲近年來，小娟經常在老公入睡後妝扮自己，偷偷外出與友歡唱飲酒至天亮。（圖／CTWANT提供）

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