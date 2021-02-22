以為名牌大衣蓋住皮包　3賊心喜忙破車窗...分贓只見一堆零食　

▲謝姓嫌犯等3人，在三義地區隨機破壞停在路邊的車輛，沒偷到錢，連大衣零食也不放過。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市謝姓等3名竊嫌，春節期間開車至三義地區尋找遊客車輛，破壞民眾停於路旁之汽車車窗，行竊車內財物；被害人前往取車時發現車輛遭破壞報警處理，苗栗警察分局成立專案小組調查、比對，循線將3嫌查緝到案，並起獲偷竊物品，3嫌坦承犯案，全案詢後依竊盜罪移送偵辦。

警方表示，三義分駐所日前接獲民眾報案，稱其放置於路旁之車輛遭人打破車窗後行竊，一共遭竊4件名牌外套以及一大包零食。警方立即成立專案小組，調閱監視器影像發現可疑人車，經眼尖同仁認出為苗栗市謝姓、廖姓、黃姓3名慣竊嫌有重嫌，立即將3人查緝到案並起獲被害人所失竊之衣物。

犯嫌向警方表示，過年期間因缺錢花用，故3人決定前往三義地區鎖定遊客車輛，意圖竊取車內財物。經3人在現場來回觀察後，發現一部黑色車輛內有一件「突起物品」被車主用衣物遮蓋，3人見獵心喜，以為是被害人未拿下車的包包，裡面必有貴重物品，便打破車窗後將衣物及物品一併竊走後快速離開現場。

嫌犯還說，當3人找好地點停車要分贓時，打開衣物一看，竟是一堆「零食」，原來這個「突起物品」竟是「零食」，讓3嫌當場傻眼，也讓承辦員警聽聞後哭笑不得，最後仍依竊盜罪嫌將3名犯嫌移送法辦。

被害車主也指出，當天與朋友一同到三義木雕博物館周邊遊玩逛街，正要去取車返家時，發現車窗破了一個大洞，車內的物品全部不翼而飛，報警處理。被竊走4件衣物是當初自己花了新台幣7萬多元購買，而零食是跟家人回程時肚子餓要果腹之用，沒想到竊嫌連這個都偷走，讓她當場無言。

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