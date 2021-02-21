生前退出領導圈子！　中共罕見高調紀念華國鋒冥誕　

▲ 中共罕見高調紀念華國鋒冥誕 。（圖／翻攝 央視）

文／中央社

中共昨天高調舉辦前領導人華國鋒100週年誕辰座談會，中共中央書記處書記王滬寧和中國國務院副總理韓正兩名政治局常委出席。官媒報導說，華國鋒是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」。

中國中央電視台新聞聯播20日報導稱華國鋒是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，曾擔任黨和國家重要領導職務，為中國革命、建設、改革奉獻了畢生精力。」

報導說，王滬寧在會上表示，「紀念華國鋒，就是要學習他黨性堅定、對黨忠誠的政治品格，堅守初心、心繫人民的深厚情懷，求真務實、真抓實幹的優良作風，光明磊落、清廉自律的高尚品質。」

他還說，「在全面建設社會主義現代化國家新征程上，要堅持以習近平思想為指導，緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍。」

▲ 中共中央書記處書記王滬寧。（圖／翻攝 央視）

報導稱，王滬寧、韓正等中共領導人還會見了華國鋒家屬。華國鋒在中共前領導人毛澤東死後，參與逮捕四人幫，結束文化大革命，成為中共黨政軍最高領導人，主政時期秉持政治口號「兩個凡是」─「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循」。

華國鋒與中共前領導人鄧小平的政治路線相左，最後失勢，「兩個凡是」被否定，他被迫退出中共領導圈。這次中共高調舉辦華國鋒紀念活動，較為罕見。

這場座談會由中共中央組織部部長陳希主持座談會。中國國務院副總理孫春蘭、中共中央軍委副主席張又俠出席座談會。中共前領導人毛澤東及劉少奇的後代毛新宇、劉源也在會上現身。