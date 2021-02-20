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不容違法聚眾滋事　安南警擴大臨檢穩定治安打擊不法

▲台南市警三分局連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區接連發生擄人勒贖、持刀殺人等重大暴力犯罪案，造成民眾不安，引發輿論對台南治安亮紅燈的質疑，市警局長方仰寧通令各分局嚴打幫派、暴力組織遏止暴力犯罪發生。

▲台南市警三分局連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局2月18日起連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事，警方強力宣誓打擊犯罪，嚴正執法，維護治安的決心。

▲台南市警三分局連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局於春節假期間，秉持「治安不打烊、交通不打結、服務不打折」的原則，動員在勤員警持續各項專案勤務，全力維護轄區治安平穩、交通順暢。累計查獲職業賭場2次、掃蕩毒品8件、打擊詐欺9件，取締酒後駕車16件及重大交通違規案件202件。

▲台南市警三分局連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在安平區的暴力案件發生後，日前安南區亦發生潑漆撒冥紙事件，雖未有受害人提告，三分局仍立即清查掌握涉案相關人等，迅速拘提到案移送法辦，不容不法份子恣意妄為。

▲台南市警三分局連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，加強轄內治安重點臨、路檢，全面打擊不法，防制聚眾鬥毆滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局近日連續規劃執行擴大臨檢專案勤務，由三分局長朱信憲親自帶隊，針對轄區特種行業等治安重點加強臨檢、路檢，查緝並防制不法行為，已查獲多件持用毒品及酒駕公危案件。朱分局長表示，警察是穩定秩序、安定民心最重要的力量，要求所屬務必全力守護治安，還給民眾安全、安心的生活環境。

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關鍵字：

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