山中鬼打牆…人妻「無限墳墓」困死出不去　哭崩求救援

▲葛女爬山遇鬼打牆。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

春節期間，大陸一葛姓人妻和丈夫一起爬山，之後丈夫原路返回，她想看一下其他風景，便從另一條小路下山，走了幾個小道後，卻發現過往的人越來越少，翻過一個陡坡後，突然發現一排排的陵墓。之後，她繞到另一條路，但看到的還是一排排的墓碑，怎麼也繞不出去，哭訴遇到鬼打牆了。

據《錢江晚報》報導，「喂警察嗎，我現在在良渚一個社區的後山這裡，我找不到路了，能走的路旁邊都是墓碑，我好害怕呀，你們能不能來幫幫我！」這是2021年2月16日16時30分餘杭良渚派出所接到的一個求助電話，報警人說自己爬山迷路了。

警員趕緊分析初步判斷所在位置，開車趕去。警車開上山路後徐徐前進，警員四處搜索著迷路女子的身影，終於在一個偏僻路上發現鮮豔的黃色身影。

▲爬山遇到怪事。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

警員趕緊開過去，停車。「你們來了，太好了！我都快要嚇死了，這四周都是墓呀！」她見到警員也是終於舒了一口氣，委屈和害怕一下子湧上心頭，五味雜陳。

葛女哭訴，「我向上走著走著，突然發現旁邊都是墓碑……，狂奔了好一段路都沒看到人，天也要黑了，實在沒辦法了！」她回憶，下午和丈夫一起來爬山，後來跟丈夫分開，沒想到，走了幾條小路後，突然發現路人越來越少，當翻過了一個陡坡，突然看到一排排的墳墓，當時毛炸。

她趕緊找最近的下山路，但是走來走去看到的都是一排排的墓碑，這才意識到自己誤入墓區了。天色漸暗，四周無人，只有風吹樹葉的聲音，這聲響讓葛女更加惶恐不已，只好打電話給丈夫求助。

丈夫也一下子找不到妻子所在的位置，甚至夫妻雙方都描述不出來自己到底在哪裡，又急又怕的葛女果斷報警求助，之後在警員的幫助下順利回家。