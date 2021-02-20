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補班日優惠終極懶人包！大杯咖啡「買1送1」、奶蓋綠第2杯只要6元

▲今天補班不要憂鬱了，趕快揪同事一起喝咖啡省荷包。（圖／星巴克提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天補班就別憂鬱了！以下就為大家整理「補班日10大優惠懶人包」，其中最便宜花12元就能爽喝全聯咖啡，丹堤推出大杯咖啡買1送1，而手搖控則是絕對不能錯過奶蓋綠茶第2杯只要6元的超殺優惠價，全家也在今天推出最新起司塔霜淇淋，愛吃甜的人趕快趁便宜買來療癒一下。

1.7-11

7-11「OPEN POINT行動隨時取」推出CITY系列指定3大飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

▲7-11針對3大飲品推出補班日優惠。（圖／7-11提供）

2.全家

全家今天新推出「起司塔霜淇淋」，口感濃郁滑順，奶香味與起司完美融合，帶出特有的淡淡鹹香，絕對讓起司控們瘋狂，而全家也特別於補班日當天至2/22推出APP隨買跨店取優惠，活動期間內2支
起司塔霜淇淋只要59元，每人限購1組。

▲起司塔霜淇淋一入口就是滿滿起司香，搭配酥脆餅皮吃起來超滿足。（圖／記者周姈姈攝）

另外，全家也在補班日當天加碼延續APP隨買跨店取開工應援優惠活動，其中包含Let’s café 罐裝單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵買2送2超殺優惠，每人限購2組。

3.萊爾富

萊爾富今天推出新品「Hi Café 中杯熱阿薩姆奶茶」，嘗鮮暖心價只要29元，暖心價只到3/23為止，趕快搶便宜喝一波。

4.OKmart

OKmart推出「會員限定」大杯莊園美式、大杯莊園拿鐵第2杯10元的優惠，茶葉蛋憑OK Point 1000點只要5元、經典口味麵包憑OK Point折抵最低只要12元。

▲OKmart大杯莊園美式、拿鐵第2杯10元。（圖／OKmart提供）

5.全聯福利中心

全聯福利中心即日起至2/21推出OFF COFFEE小確幸，活動期間美式咖啡原價25元，特價15元；拿鐵原價35元，特價25元，無論冰熱都有療癒價，響應環保自帶杯子還可省3元，等於最便宜1杯美式咖啡只要12元。

▲全聯OFF COFEE推出補班日優惠。（圖／全聯提供）

6.美國功夫茶

美國功夫茶今天推出「大杯奶蓋綠茶」第2杯1折（6元）的超殺優惠，當日只要購買2杯直接現省54元，划算到不行，奶蓋控一定要搶喝，提醒此優惠活動板環二店無提供，且不適用於外送服務、APP預約點餐及不得與會員卡、抵用券及其他任何優惠合併使用。

▲美國功夫茶補班日奶蓋第2杯只要6元。（圖／美國功夫茶提供）

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡今天早上10點半之後推出「黑糖蒟蒻茶歐蕾」、「草莓蒟蒻茶歐蕾」2杯只要100元的優惠活動。另外，即日起至3/1也有推出摩斯咖啡大杯「2杯優惠價100元」活動，可加價升級拿鐵咖啡或卡布奇諾。

8.丹堤

今天至全台丹堤實體門市，出示優惠圖片，即可享有全系列飲品大杯以上「買1送1」的優惠。

▲憑優惠圖片可享全系列飲品大杯以上買1送1。（圖／丹堤提供）

9.星巴克

星巴克則是針對旗下星禮程會員推出回饋活動，單筆購買大杯以上飲料的結帳金額，可獲得3倍星星回饋，並為2／22起慶祝週年的數位活動暖身，民眾在活動期間進入網頁完成數位活動，即可領取專屬優惠。

10.伯朗

伯朗推出無咖啡因茶系列飲品第2杯半價活動，民眾只要以原價購買無咖啡因茶系列飲品任1杯，享同系列第2杯半價優惠。飲品限同系列不限同品項、容量，結帳金額以高價品計算，部分特定門市不提供此優惠。

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