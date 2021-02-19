罔腰做試管順利懷孕？　試管嬰兒教父李茂盛：根本不可能

▲試管嬰兒教父李茂盛表示，變性人做試管根本不可能懷孕。（圖／李茂盛醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

網紅罔腰聲稱做變性手術成為女兒身之後，嘗試做試管嬰兒竟然順利懷孕？台灣試管教父的李茂盛醫師19日指出，若無子宮，變性人做試管還是不可能懷孕，而且要想移植子宮的話，在台灣目前也不合法、也沒有這樣的技術。

針對變性人是否能像一般婦女正常懷孕生子一事，茂盛醫院院長李茂盛表示，若從男兒身變成女兒身的話，她的體內並沒有女性生殖系統，也就是欠缺懷孕的重要器官，就是子宮；同時也沒有製造卵子的卵巢和輸卵管等，所以，照理是沒有懷孕生子的條件。

若想移植子宮或裝設人工子宮的話，在台灣目前既不合法、也沒有這樣的技術，李茂盛強調，目前只有國外才有移植子宮的技術，但做的案例非常少；同時，卵巢也是無法移植，從男變女的變性人想懷孕，只有透過向血型相同的人「借卵」才不會產生排斥，也才有受孕的可能性。

茂盛醫院婦產科醫師林于翔也說，目前移植子宮手術案例並不多，而且全為女性對女性做移植，國外就曾將健康女性的子宮切除後，拿去移植在子宮嚴重受損的婦女身上，但從沒聽過由男性變性為女性後，用子宮移植的方式來懷孕的案例，頂多只能透過變性手術做陰道重建，並施打女性荷爾蒙以維持女性性徵，但身體內還是欠缺女性生殖系統的。

如果是俗稱的「陰陽人」，即同時擁有男女性的生殖系統的人，仍然不太可能懷孕，林于翔解釋，一般來說，陰陽人的子宮發育不全，多為先天性不孕患者，無法順利受孕。

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