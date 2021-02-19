她為愛「斬首、勒斃」全家人　狠奪7命！將成印度獨立後首名女死囚

記者吳美依／綜合外電報導

來自印度北方邦的莎布南（Shabnam）為了和男友薩利姆（Saleem）私奔，竟唆使情人共謀，誘騙家人喝下摻有鎮定劑的牛奶，接著持斧頭一一斬首，最後親手勒斃僅10個月大的姪子，一共奪走7條人命，雙雙遭判處死刑。她預計近日處決，將成為印度獨立後首名絞刑伏法的女性死囚。

莎布南屬於薩伊夫族群（Saifi），是一名英語、地理雙碩士，在公立小學任教。薩利姆是普什圖人（Pathan），只讀到6年級就輟學，但因在一間伐木廠工作，認識了住在附近的女友。雖然2人陷入熱戀，且皆信仰伊斯蘭教，但身分地位落差懸殊。女方家人強烈反對這段感情。

根據檢方文件，此案發生於2008年4月14至15日晚間。莎布南趁著受害者鎮定劑藥效發作時，一手抓住家人頭髮，一手揮舞斧頭，將父母、兄嫂、弟弟與表親一一斬首，最後勒斃姪子。她稍晚主動報案，謊稱有人闖入行兇，之後才承認痛下殺手，並唆使男友成為共犯。

#ExpressExplained | Shabnam has exhausted most of her legal remedies, and if executed, will be the first woman in independent India to be hanged for a crime, writes @yasheesinghhttps://t.co/8MosXpRC37 — The Indian Express (@IndianExpress) February 19, 2021

2嫌在案發5天後被捕時，女方已經懷有7周身孕，同年12月在獄中生下兒子穆罕默德（Mohammad Taj）。但是，情侶倆卻在審判過程反目成仇。莎布南供稱，男友趁她睡著時，帶著刀子從屋頂潛入，殺害所有人。但薩利姆卻說，他是「在莎布南的要求之下」前往現場，一抵達就聽見女友坦承犯案。

莎布南與薩利姆2008年被宣判7項謀殺罪成立，2010年遭判處死刑。她持續上訴，卻遭高等法院與最高法院駁回，之後又向邦長、總統請求赦免，仍遭拒絕。現年12歲的穆罕默德18日請求總統柯文德（Ram Nath Kovind）原諒母親，再度引發熱烈討論。

With not much time left for Amroha resident #Shabnam's death sentence, her family members say they are waiting for the final moment.

(@AbshkMishra) https://t.co/CaJT0cFz0Z — IndiaToday (@IndiaToday) February 19, 2021

莎布南如今幾乎用盡所有法律救濟管道，卻未能翻轉死刑判決。媒體披露，全國只有位於馬圖拉（Mathura）的監獄會絞死女囚犯，而2012年新德里巴士輪暴案中擔任劊子手的庫瑪爾（Pawan Kumar）最近就曾前往那裡，檢查死刑室是否正常運作。

莎布南的叔叔沙塔爾（Sattar Ali）與嬸嬸法提瑪（Fatima）迫切等待處決日的到來，一點也不同情姪女。他們認為，2名兇手應該為了殘酷行為遭受極刑懲罰，唯有絞刑才能還給受害者一個公道。夫妻倆至今仍住在發生命案的房屋裡，每年掃墓，紀念家人。

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