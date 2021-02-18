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25公分的煩惱！「比飲料罐還大」穿緊身褲防亂晃　他笑：上大學才知我很大

（圖／取自Unsplash）

▲「巨大小兄弟」是許多男人的夢想吧。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

許多男性都希望自己有30公分，可以在另一半面前展現威猛雄風，然而太大不見得是件好事。擁有25.4公分的成人網紅馬特（Matt Lownik）坦言，小兄弟的尺寸比能量飲料罐大，因此需要穿緊身內褲才可以保持位置。

根據《每日星報》報導，30歲成人網紅馬特在推特上有12萬名追蹤者，多數粉絲都對他的「巨巨小兄弟」非常好奇，其中最多的疑問是「很重嗎」。對此馬特大方公開，關於擁有25.4公分小兄弟的利弊；他坦言，遇到蠻多挫折，但自己不會去改變它。

馬特透露，「我在一個小村莊長大，直到離開家鄉上大學後，才意識到自己有多大，且似乎超過平均水平。」他認為，陰莖只是身體的一部分，「我盡量不讓它對我的性格產生太大影響，但多年來肯定的是，它給了我很多信心。」例如第一次搬到倫敦時，人們讚美了他的大小。

不過太大也有缺點，馬特表示，因為尺寸比一瓶標準的防曬霜、漱口水或是能量飲料罐還大，因此必須穿緊身內褲，才能防止它不會亂動，且到廁所上廁所、更衣室換衣服、蒸氣室放鬆或是在公園漫步，都會成為焦點。

馬特說，「大多數人都說這是他們見過最大的，所以的確遇到了一些只對此感興趣的人，卻對你所提供的其他東西不感興趣。」儘管如此，馬特直言，仍為能擁有這樣的經歷感到高興，因為這使他的生活可以創造出與其他人不一樣的道路。

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