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1年出國6次！豪門女拋家爽玩澳洲14天　狂刷老公卡成離婚導火線

任職高雄市消防局新興分隊消防員的謝耀陞，出面控訴陳姓前妻自稱「家財萬貫」婚後甚至曾經一年出國6次以上，但每次都是刷他的信用卡，連私人卡債也是他媽媽繳納的。（圖／讀者提供）

▲任職高雄市消防局新興分隊消防員的謝耀陞，出面控訴陳姓前妻自稱「家財萬貫」婚後甚至曾經一年出國6次以上，但每次都是刷他的信用卡，連私人卡債也是他媽媽繳納的。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

8年多前，前東帝士集團創辦人陳由豪姪女陳怡蓁，喜嫁高雄市消防員謝耀陞，如今兩人不但斬婚，還對簿公堂，男方指控，陳怡蓁不但積欠喜宴費用，婚後還刷他的副卡拋家出國遊玩，曾經1年6度出國，女方則反咬謝耀陞有家暴傾向，「會保留法律追訴權。」謝耀陞對於昔日愛巢分配判決，不服決定上訴到底，要爭取應自身應有的權益。

2012年7月28日，兩人奉子成婚，原本一場人人稱羨的豪門婚姻，但因為陳由豪因案通緝逃亡大陸，所以這場婚禮，沒有邀請任何政商名流，只低調在台南香格里拉遠東國際大飯店席開35桌，簡單隆重，但也就是這場婚宴，卻讓這對佳偶，日後變成仇人。

謝男不滿前妻婚後多次拋下家庭獨自出國，實在很不可取。（圖／讀者提供）

▲謝男不滿前妻婚後多次拋下家庭獨自出國，實在很不可取。（圖／CTWANT提供）

「當初女方請了13桌，雙方協議，女方收走她們的紅包禮金，我先刷卡代墊女方桌錢，丈母娘也承諾事後會再給我大約20萬8千元的女方桌錢，但沒想到，女方事後卻用各種理由推託，甚至直接指控我，前妻坐月子不聞不問，讓我成了負心漢，這些話讓我聽了很難過。」謝男氣憤的說。

謝男表示，婚後沒多久，前妻多次出國遊玩，但都是刷他的信用卡附卡，金額高達數10萬元，由於前妻當時還是流浪教師，工作、收入都不穩定，欠下不少卡債，都由謝母代償，婆媳兩人為此還發生不愉快；然而，陳女不但沒有收斂，還變本加厲，出國次數更頻繁，謝男出示前妻的護照影本還有刷卡明細，顯示前妻曾經1年出國6次以上，每次都是刷他的卡。

最讓謝男不滿的是，2017年農曆年前，陳女突然獨自與友人前往澳洲度假，時間長達兩週，直到過年後才回來，由於謝男需要輪值勤務，只好委託母親照料家庭，而此事也成為兩人離婚導火線。

對於謝男所有的指控，陳女表示：「我只是個平民老百姓，我的婚姻關係不需要別人來審視，我會保留法律追訴權，請律師做回覆。」

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