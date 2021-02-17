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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

壽險業者曝挑「防疫保單」秘訣　首重住院日額理賠！

▲壽險業者表示，選「防疫保單」，住院日額是關鍵。（圖／記者陳依旻攝）

▲壽險業者表示，選「防疫保單」，住院日額是關鍵。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險在今日牛年開工的第一天，驚曝銷量高達300萬件，雖然這份保單已停賣，但話題熱度居高不下；壽險業者提醒，有購買需求的民眾，不只要考量有無染疫或確診，還要注重住院日額的理賠，才能達到藉由保險的功能發揮損害填補的效果。

據中央疫情指揮中心１月初所公布的統計數據顯示，去年3月1日前的確診個案，從住院到解除隔離的天數最長達80天，相較於一般疾病住院天數略長，萬一染疫或需要較長的留院日，醫療費用開銷恐怕難以支應。

南山人壽指出，對一般民眾來說，若平時健康狀況良好，新冠肺炎（COVID－19）疫情期間也謹守相關防疫規範，可選擇具有防疫保單性質，但保障更全面的商品，具備三大功能。

第一，全面保障；住院日額、門診手術暨特定處置、住院手術暨特定處置給付、幫助保戶守護健康。

第二，有健康鼓勵回饋，年年有機會享有未住院健康鼓勵保險金。

第三，滿足傳承需求，像身故給付，是以身故當時年繳保費總和或保單價值準備金兩者中之最大值給付，無須扣除已給付之各項保險金。

若具備以上三點的防疫保單，很適合台商、企業主等為自己規劃終身醫療保障，亦或是長輩為兒孫規劃購置的保險防護，堪稱一舉三得。

近期防疫保單正夯，南山人壽提醒，民眾規劃防疫保單的同時，仍應思考是否符合醫療保障的需求，重新評估自身及家人的需求並檢視缺口最實在。

台產今日除了公布防疫保單銷售成績高達300萬張，也說明，如果防疫保單要保書已於本公司停止收件前送達者，權益均已獲得保障。

由於此次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，本公司將盡最大努力加速處理，目前台產已專案成立各區服務作業中心，專責本防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於6月底前完成所有岀單作業。

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