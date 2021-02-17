案939台女在美曾染疫 　返台逾2個月無症狀「自費採檢陽性」

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1例境外移入新冠病例(案939)，為本國籍50多歲女性，去年10月底曾經在美檢出新冠陽性，後續於11月份檢驗兩次陰性。11月27日返台探親完成居家檢疫之後，至今沒有症狀，因為出境需要到2月15日到醫院自費採檢確診，相關接觸者匡列12人。

指揮中心表示，該案長期居住美國(2019年6月自臺灣出境)，去(2020)年10月17日曾出現喉嚨不適情形，10月21日在美國當地檢出COVID-19陽性後，於美國家中自主隔離，11月14日及18日兩次檢驗結果皆為陰性。

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指揮中心表示，案939於去年11月27日返臺探親，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案因出境需要，今(2021)年2月15日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值35，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。已掌握個案接觸者共12人，其中7人為同住家人，列居家隔離，5人為非同住家人，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計168,862例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含166,357例排除)，其中938例確診，分別為822例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、879人解除隔離、50人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計109,445,363例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國27,853,992例、印度10,925,710例、巴西9,921,981例、俄羅斯4,099,323例及英國4,058,468例為多；病例中2,424,264例死亡，以美國496,921例、巴西240,940例、墨西哥174,657例、印度155,813例及英國118,195例為多。

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