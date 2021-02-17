海運疏運一覽！基隆-馬祖「海象不佳」停航2航次

▲台馬航線今日停航2航次。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

春節連假結束，民眾紛紛返回工作崗位，交通部航港局整理今（17）日海運疏運情形，截至今日中午12時，本島至離島計開航19航次，總計疏運1657人次(載客率43.1%)，港口無滯留旅客，除高雄-七美、將軍-東吉、大鵬灣-小琉球航線今日無航班，基隆-馬祖因海象不佳停航2航次，各航線秩序良好。

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▲海運疏運一覽。（圖／航港局）

各航線疏運情形：

1.臺馬航線：因海象不佳停航，共計停航2航次。(影響訂位人數共計180人，業者業於網站公告停航資訊，並簡訊通知訂位旅客辦理全額退票；北部航務中心並傳真通報聯繫連江縣政府及民航局臺北航空站，請考量增開航班疏運旅客)

2.臺澎航線

(1)高雄馬公線：預計晚上23時30分開航。

(2)高雄七美線：原定2/17航班調整至2/16開航(今日無航班)。

3.小琉球航線

(1)東港線：正常，共計開航9航次，疏運834人次，載客率48.3%。

(2)鹽埔線：正常，共計開航7航次，疏運127人次，載客率13.4%。

4.東部航線

(1)富岡綠島線：正常，共計開航2航次，疏運533人次，載客率82.5%。

(2)富岡蘭嶼線：正常，共計開航2航次，疏運163人次，載客率31.2%。