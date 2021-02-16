少婦生完2寶當OL…午休躲廁所「跟老闆啪啪啪」　綠帽夫知真相崩潰

▲貿易公司負責人與少婦偷情，甚至中午午休躲在公司廁所內打炮。（圖／達志影像／示意圖）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名連姓少婦進到中和某貿易公司擔任會計助理後，跟公司代表人及董事柯男工作互動密切，情慾湧動之下，約上摩鐵開房間，綠帽夫此時家庭遭受巨變，少婦卻頻頻使用手機與柯男調情，被拆穿後丈夫氣得提告柯男索討80萬元精神賠償金，新北地院審酌後判賠50萬元，可上訴。

判決指出，在北市經營汽車修理保養的陳男與連姓少婦結婚10年，並育有7歲、5歲的兒女，原本可說是家庭幸福安穩，但就在2年多前少婦進入某貿易公司擔任會計助理兼任業務助理，跟柯男有許多業務上的配合，雙方開始有了曖昧情愫，從牽手、愛撫到發生性行為。

2019年4月間，陳男的胞弟因為罹患癌症，下班後她就趕赴醫院去安撫母親及弟弟，原本想向結髮妻尋求精神上的慰藉，不料卻發現她一直使用手機向是在跟他人聊天，完全沒有協助照料、關心陳男心情等行為，讓他心生懷疑，去察看妻子的手機及信箱後，發現柯男與妻子有親密交往對話，還將兩人調情的line對話存放在email附件檔案中。

陳男質問妻子時，妻子僅表示跟柯男只有擁抱跟愛撫而已，直到將妻子送回娘家一個禮拜後，妻子認錯全盤托出，指出跟柯男已經交往一年多，且多次午休時間在公司的殘障廁所內發生性行為；甚至周末假日騙丈夫要回去娘家，也是將孩子丟回娘家後，就去土城區的摩鐵開房間「接受衝撞」，讓陳男聽聞經過痛苦難耐。

陳男指出案發後抑鬱難耐，甚至有想輕生的念頭，目前已經前往醫院看診吃藥治療；但柯男僅有口頭致歉，並不斷暗示沒有錢可以賠償，並將貿易公司負責人轉手，顯見柯男毫無悔意，因此請求精神賠償金80萬元。

柯男則辯稱，得知少婦生完第二胎就出來工作，且陳男可能也與她感情不睦，有時都將她丟在家中，獨自一人出外飲酒，跟少婦是聊到後面慢慢產生感情；至於性行為的次數跟場地，應該是2至3個月發生一次，並沒有那麼頻繁，且場地幾乎都是在汽車旅館，在公司的殘障廁所內僅有撫摸、肢體碰觸而已，但沒有性交。

法官審酌後，認為柯男確實影響到辰男的配偶權，且經探查陳男的身心科就醫紀錄後，也與他所陳述相符，可證明因為被戴綠帽後須到精神科看診吃藥；經考量柯男經濟狀況後，判賠柯男須賠償50萬元精神撫慰金，可上訴。

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