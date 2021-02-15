牛年這些生肖健康運勢較差！少去醫院　命理師：另4種人易出意外

▲楊登嵙表示，2021年生肖屬「牛」、「虎」的民眾，身體狀況較差，須減少前去醫院的機會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

近日國內爆發院內感染，國人除更加注重防疫，也開始重視自身健康狀況。適逢過年，命理專家楊登嵙表示，2021年生肖屬「牛」、「虎」的民眾，身體狀況較差，須減少前去醫院的機會；屬「羊」、「豬」、「兔」、「蛇」的民眾，較易發生意外，出門進行戶外活動時皆須小心謹慎。

楊登嵙表示，由於九大行星的運轉，每年磁場就會改變，進而影響到個人身體的平安健康，如何小心謹慎，注意身體的保養，避免意外發生就很重要。他指出，有幾個生肖在牛年運氣、健康運稍差，須多加防範。

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▲楊登嵙表示，由於九大行星的運轉，每年磁場就會改變，進而影響到個人身體的平安健康 。（圖／記者白珈陽攝）

◎注意意外發生生肖前4名：

1：羊：沖太歲，年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

2：豬：因爲流年行「喪門」煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

3：蛇：年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心髒、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、五月、及七月份更需提高警惕。

4：兔：今年犯「天狗」、「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆八月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

◎身體健康最差生肖前2名：

1：牛：值「太歲」，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

2：虎：「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、四月、及十月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

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