飛行官利用「軍中生活」種出高級肉桂！曝夢想：想守住台灣土地

▲張威然在飛行救災過程看到台灣土地危機，於是想著能做點事保護山坡地。（圖／張威然提供）

記者許展溢／台北報導

陸軍航空特戰指揮部當飛行官15年，張威然在飛行救災過程看到台灣土地危機，屢次豪大雨讓土石流跟山坡地，於是想著要更靠近山上，保護幫山坡地，5年前開始學怎麼種肉桂，還將部隊精神帶到園區，體悟到軍人服從是天職，而務農則是學會順應大自然，藉由過去軍中生活，逐漸拓展肉桂在台灣的能量。

張威然家裡原在彰化種植中藥材中屬於高級肉桂的「清華桂」，8年過去都沒成功，後來在南投埔里找到兩處各4、5公頃的農場，種植過程發現生長的非常好，才知道原來是適合淺山丘陵，重要的是對水土保持作用非常好，種對了能發揮功能，此種肉桂也是林務局造林樹種。

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▲張威然認為務農是靠天吃飯，要學會順應大自然。（圖／張威然提供）

張威然退伍後和哥哥耗費許多功夫，將肉桂導入有機，打造全國首座清華桂栽培園區，目前不僅可採收桂皮及桂枝製成香料，還能供應國內每年需要大量進口肉桂產品的市場需求。從無到有，對他而言，起初最不適應的是，要從開直昇機到開除草機，以前高高飛，等著每月5日薪水進來，農夫辛苦不是超努力付出，就會有收穫。

張威然轉念夠告訴自己部隊裡當軍人服從是天職，按照長官交代命令執行，回去務農沒長官，都靠天吃飯，學會順應大自然，學會調整每種步伐。只是肉桂要種20年才能採樹皮，很不好栽種，自家約8公頃，跟他買苗的就超過30公頃，國內一年要進口1.5億肉桂，仰賴大陸和越南等國，市值約4至5億，最想做的就是努力提升台灣栽培量，一步步的滿足台灣需求。

▲▼張威然開發萃取精油系統，並開放讓芳療師到園區體驗採收、製作。（圖／張威然提供）

是第5屆百大青農的張威然，2019年擔任外交部農業青年大使赴印度交流，他說該國農業技術落後台灣很多，有一點不同的是，發現台灣的有機成本和價格都很高，印度卻很努力推有機，也推的不錯，原因是農民沒錢買化學肥料，才會做有機，跟我國的出發點完全相反，這點讓給他很大衝擊，因此更相信順應自然，於是利用草生災栽培，讓園區生態豐富自然形成食物鏈，能減少用藥。

等待肉桂好好長大日子，張威然不得不思考平時收益，105年導入精油萃取系統，先收成肉桂枝葉等部位，進行萃取，供給枋寮市場或食品加工業，他表示，很多人不知道的是，肉桂運用到食品加工非常多，只是台灣沒產業、沒人研究。除此張威然開放導覽體驗，讓芳療師進到農產參與採收、製作一瓶精油，現階段積極建設第二場，希望未來能夠讓一般民眾也可和三五好友到場參觀，同時逐漸推廣肉桂產業，盼有更多產官學加入合作，提升台灣肉桂能量。