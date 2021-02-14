過年吃甜甜！他爆「3地雷」含一口就想吐　內行搖頭：煮甜湯很讚

▲每逢農曆春節，許多人都會備足糖果來添喜氣。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「吃甜甜，過好年！」每逢農曆春節，家家戶戶都會準備各式各樣的糖果、零食。一名男網友日前發文表示，每次只要看到「這個」出現就知道又要過年了，但是，他真的很不喜歡這款糖。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友也回應，「感覺是買來應景的」、「這個只適合拜拜用，我家的都不愛吃」。

這名男網友在「爆廢公社二館」上發文表示，每次只要看到照片中的「這個」出現，就知道又要過年了，「誰也有吃過這個？」他坦言，自己真的很不喜歡這款糖，特別是左上角的「冬瓜糖」最令他受不了，因為口味超級甜，「吃一口馬上吐出來！」

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▲過年常會出現這3種糖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示贊同，「真的好奇，為何過年都會出現這個怪食物」、「這些是超可怕的過年拜拜必備糖果！可怕到爆」、「通常初一放到初五，初六丟掉」、「拜完就丟了，太硬了，老人家也吃不了」、「那個真的爆炸甜」、「裡面這3種我都不愛，超難吃」；不過也有人大讚，「冬瓜糖很好吃啊」、「左上（冬瓜糖）可煮甜湯」、「這好吃」、「喜歡+1」。

據了解，圖片左上角的叫「冬瓜糖」，除了新年會看到，傳統婚禮上也可能會出現；圖片右方為「生仁糖」，又稱「天公豆」，是包著花生的糖果，為正月初九拜天公的必備傳統祭品；圖片下方的則是「寸棗」，以麵粉由炸而成，具有「年年好」的意義。