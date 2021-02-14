9處台北河濱自行車租借站「營業時間更動」　春節全依假日計費

▲台北河濱自行車租借站春節營業時間更動。（圖／台北市政府工務局提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，台北市河濱自行車租借站營業時間微調。台北市水利處提醒民眾，2月11日、2月12日除夕與初一期間，兩天開放營業的租借站時間為上午9時至下午5時，而2月13日開始至2月16日則恢復假日營業時間。

台北市政府水利處河管科指出，春節期間，台北市河濱自行車租借站開放營業的租借站共計為9站，分別是大佳、關渡、美堤、大稻埕、景福、馬場町、木柵、觀山以及彩虹站。

河管科提醒，河濱自行車租借站的營業時間在過年期間有些微調整，2月11日除夕和2月12日初一為上午9時至下午5時，最晚還車時間為下午5時，而2月13日初二開始至2月16日初五，恢復為假日營業時間。

另外，河管科也提到，農曆新年期間，台北自行車租借站均依假日費率收費。若有相關疑問，請洽詢客服專線，台北市 （02）2258-7425或（02）2720-8889轉8183。

台北市河濱自行車租借站「初二至初五」營業時間

大佳、馬場町、觀山、木柵、美堤、關渡、大稻埕、景福等8站，營業時間8：00-20：00 ，最晚還車時間21：00。

彩虹站8：00-17：00，最晚還車時間18：00。