她孕期慘遭性侵！生下寶寶「根本不像老公」　偷驗DNA知結果大哭

▲懷孕人妻慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名剛剛懷孕的人妻小李（化名），在2018年某晚經過一片建築工地時，突被一男性拖入路邊實施侵犯。出於羞愧和害怕，她一直沒把此事告訴家人，也沒有選擇報警。寶寶出生後，看著一天天長大的孩子，她怎麼看都覺得不像丈夫，之後決心做親子鑑定，得知結果那一刻大哭。

據《瀟湘晨報》報導，小李是一位30歲左右，非常斯文秀氣的年輕女性，經過幾次電話諮詢，攜帶丈夫的毛髮來到湖南省第二人民醫院芙蓉司法鑑定中心。

原來，小李本是國中老師，與丈夫兩地分居。前年一個晚上，當她經過一片建築工地時，突被一男性拖入路邊實施侵犯。期間她一直極力反抗，還遭對方暴力毆打。

回到家中的小李傷痕累累，痛哭之後，把自己關在家中。出於羞愧和害怕，她一直沒把此事告訴家人，包括自己丈夫，也沒有選擇報警。

時間慢慢過去，直到她生下了孩子，看著一天天長大的孩子，小李怎麼看都覺得不像丈夫，「會不會是侵犯者的？」當這個想法在心中形成後，小李吃不香睡不好，1年前那個晚上的成為心中的一個巨大疙瘩。

之後，小李認為自己患上憂鬱症，無法正常工作，只好跟家里人說帶孩子太忙不想上班，辭去工作，可是抑鬱、自責並沒有得到緩解，最終撥打了湖南省第二人民醫院芙蓉司法鑑定中心的電話，不久後帶來了丈夫的毛髮。

得知小李的情況後，專家先解釋，如果確定懷孕以後，便沒有機會再次受孕，也就是從時間上來推測，孩子不太可能是侵犯者的。但已經處於崩潰邊緣的小李，執意要弄清楚孩子的生父。

結果在意料之中，孩子是丈夫的。得知鑑定結果那一刻，小李喜極而泣，連連問，「真的嗎？有沒有搞錯，孩子是我老公的？！不會錯吧？！」她說，如果孩子不是丈夫的，為了不讓無辜的丈夫在精神上及經濟上承擔本不是自己孩子，她會把壓抑這麼久的實情告訴對方。

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