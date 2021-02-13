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污水處理過年不打烊　24小時淨水守護水資源

▲▼北市衛工處過年堅守崗位，妥善處理污水。（圖／北市衛工處提供）

▲北市衛工處過年堅守崗位，妥善處理污水。（圖／北市衛工處提供）

記者陳家祥／台北報導

這次農曆春節共有7天連假，在這闔家團圓歡樂的日子裡，污水處理廠內仍有一群堅守崗位的污水處理小蜜蜂，犧牲與親人佳節團聚的時光，默默為我們每天所產生的污水做妥善處理，使水資源能夠永續維護。

北市工務局衛生下水道工程處積極推動公共污水下水道系統建設，每日為大台北地區收集約200萬立方公尺的生活污水，經由轄管之迪化、內湖及代管八里污水處理廠進行處理。

為了讓污水能妥善處理，污水處理廠全年無休且24小時不停運轉。要讓整個工作順利進行，仰賴就是幕後的污水處理技術人員。這些技術人員不管是負責系統儀控、機械維修、操作巡檢、水質監測、藥品管理、廢棄物處理、職業安全等，犧牲過年假期守護環境，確保污水處理符合放流水標準後才放流到河川海洋。

迪化污水處理廠長盧師琁表示，迪化廠自民國96年提升為二級處理廠，為全國最大的二級污水處理廠，每日處理高達約50萬立方公尺的生活污水，為了維持廠內各系統設備穩定運轉，除例行性操作維護外，也辦理計畫性更新，藉由強化廠內硬體設備及專業人員崗位的努力，為台北市民提供更加乾淨及舒適的生活環境。

▲▼北市衛工處過年堅守崗位，妥善處理污水。（圖／北市衛工處提供）

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