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國民黨立委瘋健身！　傳授「5動作」不用器材也能養胸肌

▲▼國民黨立委刮起健身風，教學過年健身操，洪孟楷、蔣萬安。（圖／記者楊詩益攝）

▲國民黨立委刮起健身風，洪孟楷、蔣萬安等年輕世代民代教學過年在家健身。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

近年重量訓練蔚為風潮，國民黨年輕世代的立委也把這股風氣帶進國會，甚至連佔領議場期間也會互相交流運動經。國民黨立委洪孟楷邀請同黨立委蔣萬安、謝衣鳯，以及台北市議員李明賢、徐弘庭、李柏毅、耿葳，向民眾分享幾個居家健身動作，洪孟楷表示，過年期間大魚大肉，但其實在家運動不一定需要專業器材，透過幾個簡單動作也能訓練肌群，保持好身材。

▲▼國民黨立委刮起健身風，教學過年健身操，洪孟楷、蔣萬安。（圖／記者楊詩益攝）

洪孟楷教學的第一個動作是「伏地挺身」，要訣是上半身不駝背，在身體往下時手肘微微向外並呈現90度夾角，身體與地面平行，最後用胸肌的力量把身體往上撐，上半身維持一直線。洪孟楷親自示範並說，自己平時在家都會做50下，有時女兒會坐在他的背上當騎馬遊戲，還笑稱希望下次立院攻防時，不要再把他當目標。

▲▼國民黨立委刮起健身風，教學過年健身操，洪孟楷、蔣萬安。（圖／記者楊詩益攝）

第二個動作是「仰臥起坐」，洪孟楷建議，民眾可坐在瑜珈墊上預防受傷，透過雙手往前伸帶動捲腹，訓練腹部核心肌肉。謝衣鳯則建議，女生在訓練核心肌群時，為了避免受傷，可以先平躺在瑜珈墊上，接著屈腿並用手環抱，然後用左手肘碰右膝、右手肘碰左膝，互相交替的方式訓練，全程背部都貼著地面沒有懸空，降低下背受傷的風險。

▲▼國民黨立委刮起健身風，教學過年健身操，洪孟楷、蔣萬安。（圖／記者楊詩益攝）

洪孟楷接著分享第三個動作，雙手向後扶地，雙腳伸直交叉擺動，若要增加訓練強度，可試著雙手交叉抱胸甚至高舉，此動作可訓練核心肌群；第四個動作是「深蹲」，洪孟楷提醒，雙腳要與肩同寬，蹲下時膝蓋不要超過腳尖，背部挺直，進階版則可手拿啞鈴、槓片。

▲▼國民黨立委刮起健身風，教學過年健身操，洪孟楷、蔣萬安。（圖／記者楊詩益攝）

最後一個動作則是訓練「蝴蝶袖」，洪孟楷示範，準備一張椅子，雙手撐在椅子上、屈膝並向下坐，訓練三頭肌、背肌，平時有運動習慣的人可以嘗試雙腳伸直，增加強度。

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