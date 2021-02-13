6種過年常見盆栽「毛孩誤食恐中毒」　富貴竹、水仙都上榜

▲獸醫師指出，過年有許多植物對毛小孩是有毒的，民眾千萬要小心。（圖／網友iammantou0508授權）

記者崔至雲／台北報導

春天是百花齊放的美好季節，不少民眾喜歡趁著過年期間在家裡種點盆栽，但家裡的毛小孩看到新奇事物難免會調皮，對植物盆栽嗅嗅聞聞、甚至是咬咬看，如果剛好毛小孩啃咬或誤食了有毒植物，那就危險了。對此，獸醫師提出多種過年期間常看到的植物，呼籲有養寵物的民眾千萬要小心。

小王子貓專科醫院醫師郭嵐忻指出，如果家中有毛小孩的話，一定要注意居家的植物是否對牠們有毒，可以的話，就不要種植或擺放這些植物，否則就要放在毛小孩無法接觸到的位置。

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郭嵐忻以過年常看到的水仙為例，毒性強烈，尤其球莖的部分，貓咪不慎食用會導致嘔吐﹑腹瀉﹑肚痛﹑食慾不振，嚴重者甚至影響中樞神經系統，引致全身抽搐﹑心律不正等。

▲獸醫師建議，若是貓狗真的不小心誤食了不該吃到的東西，應馬上就醫。（圖／網友iammantou0508授權）

郭嵐忻舉例，有「大吉大利」之稱的富貴竹也是年花大熱之一，但其實對貓狗來說，隱藏著極大毒性，貓貓一旦誤食，可能會出現異常興奮﹑抑鬱﹑嘔吐時帶血等徵狀。

郭嵐忻再指出，過年期間不少人會到年貨大街上，買一些節氣花類來裝飾家裡，但有些花種如果被貓咪不小心誤食則容易造成中毒。包括，百合花，每個部位都具有毒素，不慎誤食容易造成貓腎衰竭而死。其他有毒植物也有，藏紅花、杜鵑、菊花等，都要避免放置這些在家裡。

郭嵐忻也提到，真的要布置家的話，部分蘭花以及銀柳是沒有毒性的，但銀柳的部分，若是樹枝上毛毛的果子掉落，不慎被毛孩子食下肚的話，還是會有胃穿孔的可能，因此建議，若貓狗出現嘔吐等徵狀，應立即送到獸醫診所，不要使用偏方作解毒。

郭嵐忻最後指出，台灣許獸醫院過年都有開，若是貓狗真的不小心誤食了不該吃到的東西，還是建議去醫院，貓狗均可在誤食4小時之內進行催吐，其中，若是狗狗誤食的話，可以使用3%的雙氧水催吐，但是吐完還是要盡速送醫較為妥當。