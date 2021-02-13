那些馬上風的男人⋯人夫激戰小三「趴身上」暴斃！正宮衝警局崩潰

▲人夫激戰小三「馬上風」送醫搶救亡，正宮接到消息衝警局，才到丈夫出軌。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／整理報導

「馬上風」真實存在，但若這種情況下發現丈夫有婚外情，妻子該有多傷心？台北、台中分別有人夫與小三交纏到一半時，疑似high過頭暴斃，正宮接到警方通知趕到才發現，丈夫竟然偷吃，還死在小三的床上。

● 台北人夫摩鐵激戰小三 壞壞一半「心肌梗塞」發作亡

台北市一名人夫2017年8月底與趙姓小三相約到摩鐵激戰，孰料，2人翻雲覆雨到一半時，人夫突然急性心肌梗塞，引發心因性休克，雖經緊急送醫搶救，仍不幸身亡。正宮接到死訊才驚知，丈夫竟然在外偷吃，一怒之下告上法院。小三為了脫罪急辯「人夫不舉」，氣得正宮在法庭上護丈夫雄風，直喊人夫「在床上表現很好」，法院最後依照相姦罪判趙女有期徒刑3月，可易科罰金9萬元確定。

（司法院大法官於2020年5月29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化）

▲人妻發現平時以「師姐妹」相稱的女子竟成了介入家庭的小三。（圖／視覺中國CFP）

● 新北胖男吃壯陽藥激戰外送茶40分鐘 馬上風全裸陳屍床上

新北市三重區一間摩鐵2020年3月20日發生一起事件！一名45歲、身形肥胖的余姓男子服用德國壯陽藥，與26歲貌美外送茶妹激戰40分鐘後，被人發現全裸、鼻涕橫流陳屍床上。警方循線找到女子，她供稱，余男做到一半就臉色發白倒臥床上，她一時驚慌失措才會拉著行李箱就落跑。檢警相驗死者遺體後，排除他殺可能性，全案依照妨害風化罪嫌偵辦，至於假觀光真賣淫的泰籍女子，則是遣送回國。

● 台中人夫激戰師妹突趴下「心臟衰竭亡」 正宮趕到警局心碎

台中一名人夫2011年與平時在同一間寺廟「共修」的王姓師妹發生婚外情，兩人在住處偷情時，人夫猝發心臟衰竭，趴臥在師妹身上不省人事，經緊急送醫搶救後宣告不治，正宮接到警方通知趕往派出所，聽完原委後心碎，沒想到平時以「師姐妹」相稱的王女竟是小三，決定提出妨害家庭告訴，但她最後心軟撤回告訴，因此公訴不受理。