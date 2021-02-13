緝凶關鍵曝！高雄桶屍埋5年半「終見天日」　闆娘猛呼救反喪命

▲橋頭糖廠旁空地2020年4月發現桶屍，死者確認為61歲的林姓婦人。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高捷橋頭糖廠旁的空地2020年4月發現桶屍，檢警依據指紋查出死者是失蹤了5年半的林姓婦人，循線查出她在2014年因為盤讓卡拉OK店，和45歲的吳姓男子以及53歲的熊姓婦人發生衝突後，慘遭毆打後致死，吳、熊兩人擔心東窗事發，竟然買來塑膠桶、鹽酸等物，將林婦裝桶埋入現場空地，直到橋頭捷運站對面的空地整地，裝著林婦屍體的桶子意外「重見天日」，這起命案才曝了光。

據了解，遭到狠心殺害埋屍的林姓婦人，原本在高雄鳳山區租屋經營卡拉OK店，2014年她放出頂讓店鋪的消息，隨後吳男與熊女兩人找上門，稱要合夥頂下卡拉OK店，並且支付了林婦5千元訂金，不過雙方談妥後，林婦疑突然反悔，2014年12月12日，熊女和吳男兩人相約到卡拉OK店找林婦索討訂金，在一陣抱怨之後，兩人和林婦爆發激烈口角衝突，並在店內毆打林婦，儘管當時打拉OK店出激烈吵架聲，但附近的鄰居認為「卡拉OK店每晚都很吵」沒有多加留意。

林婦當下疑似受不了暴打大聲呼救，吳男持棍棒將人打傷後，為了避免她繼續求救，還將人押上車，沒想到2天後意外發現人已經沒了呼吸心跳。2名兇嫌驚嚇之餘計劃乾脆毀屍滅跡，到五金行購買大型塑膠桶、鹽酸以及水泥，開車將屍體載往橋頭糖廠的空地埋屍。

▲橋頭糖廠旁空地2020年4月發現桶屍。（圖／ETtoday資料照）

只是林婦失蹤之後，她的女兒一直不相信母親會無緣無故離家出走，偕同父親一起向警方報案，儘管當時沒有查出真相，但林婦的女兒不放棄，在媽媽被列為失蹤人口後，還是幾乎天天到鳳山追問辦案進度、試圖找尋母親的下落，也是因為這樣警方積極的調閱相關路口監視器，並調出婦人手機留下的通聯紀錄。

直到事隔5年半後，2020年4月2日怪手在高雄市橋頭區橋南路橋頭捷運站對面空地整地，挖出了橘色的塑膠桶，整起案件才曝了光！當時塑膠桶被怪手挖出，進而被發現桶子內裝了一具裸屍，司機嚇到馬上報警，偵辦桶屍案的專案小組才依據當年鳳山員警追查的資料，找出當年曾和林婦聯絡的關係人，其中吳男和熊女兩人在婦人失蹤前，曾與她聯繫，且「吳男的休旅車多次出現在卡拉OK周圍」，2人因此被警方列為嫌疑人、拘提到案。

眼看事跡敗露，兩人才供稱事發當時去卡拉OK店找林婦發生衝突的經過，他們先將林婦打傷，還將婦人綑綁、限制她的行動，最後押上休旅車，沒想到事後林婦傷重死亡，因此兩人一不做二不休，買來塑膠桶、水提、鹽酸等物，將林婦裝入桶內埋屍。

不過檢警偵查期間，吳男與熊女兩人互相推諉傷害致死的犯行，犯後態度不佳，但依據法醫的相驗報告指出，林婦的身體重要部位沒有明顯致命傷，但胸前肋骨骨折，而且肋骨旁的肌肉組織有壓砸傷，認定是凶嫌為她做心肺復甦術導致的，檢方因此難認2人毆打林婦時有殺人之犯意，因此沒有依照殺人罪將人起訴，而是改用傷害致死、毀損屍體等罪起訴。

▲橋頭糖廠旁空地2020年4月發現桶屍。（圖／ETtoday資料照）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感