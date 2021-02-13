走過口罩之亂！超長隊伍搶買口罩　實名制從2片變10片

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▲藥局開賣口罩，新北市民眾排隊狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

▲藥局開賣口罩，新北市民眾排隊狀況。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎自2020年初開始延燒，至今仍未趨緩。當時行政院祭出防疫政策，除了限制口罩出口之外，民眾買口罩還得使用健保卡「實名制」購買，街頭更出現排隊買口罩的盛況，甚至還出現各種延長口罩壽命的方法，政委唐鳳也製作影片教大家如何「乾蒸口罩」。

當時為了解決口罩短缺的問題，唐鳳推出雙語影片教大家製作「乾蒸口罩」。首先準備三樣東西，「口罩」、「電鍋」、「時鐘」，接著使用電鍋，把口罩放進電鍋，不加水，「讓時鐘順著跑8分鐘」，8分鐘結束後，唐鳳提醒，要把鍋蓋打開讓口罩放涼，消毒之後就可以安心使用口罩，不過使用上限制3至5次就要更換。

這個「乾蒸口罩」的影片放上網路後，受到許多網友好評，唐鳳甚至還推出英文、日文版本，希望能幫助到更多人。在全球疫情陷入危急時刻，台灣更捐贈了1000萬片口罩給需要的醫療人員，讓國際知道Taiwan can help、Taiwan is helping。

為確保口罩物資的供給及避免排隊人潮，政府自2020年2月推出預購的口罩實名制，從一開始一周2片口罩，隨後依口罩產量，逐步增加到一周3片，接著改為2周9片；走過口罩之亂後，2020年5月政府宣布解除口罩內外銷禁令，民眾可透過各大通路購買口罩，而實名制口罩也調整為2周10片售價45元，2021年起，實名制口罩價格調降，一樣是2周10片價格調整為40元。

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