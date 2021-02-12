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桃園後站「3隻小兔」急著逛大街　員警當街抓回代為保管

▲桃園警分局大樹派出所員警11日晚間接獲通報，3隻小兔寶寶在桃園後站逛大街趴趴走，員警據報趕往「抓兔子」帶回派出所代為照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局大樹派出所員警11日晚間接獲通報，3隻小兔寶寶在桃園後站逛大街趴趴走，員警據報趕往當街「抓兔子」帶回派出所代為照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

除夕晚間，桃園警分局大樹派出所員警據報，桃園區後站有3隻小兔寶寶在逛大街，路人發現後趕緊報警處理，擔心3隻小兔子誤闖車道發生危險；員警趕往現場「抓兔子」，發現3隻小兔子果真在大馬路旁趴趴走，由於未發現飼主，只好帶回派出所充當臨時保母，也呼籲飼主趕緊出面認領，否則春節過後將送桃園市農業局動保處收留。

牛年將剛到，桃園警分局大樹派出所除夕晚間8時許據報，桃園區後站的建新街有小兔子逛大街，路人憂心兔子誤闖車道恐遭車輛輾壓，大樹派出所員警黃書賢、蔡馨儀與黃蓉蘋據報後趕往現場，果然發現3隻才出生不久小兔寶寶在路旁到處亂跑。

▲桃園警分局大樹派出所員警11日晚間拾回3隻小兔寶寶，模樣可愛的小兔寶寶，連男員警都忍不住抱在手中照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局大樹派出所員警11日晚間拾回3隻小兔寶寶，模樣可愛的小兔寶寶，連男員警都忍不住抱在手中照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡馨儀指出，有路人打電話報案，建新街某公園有兔子趴趴走，3名員警分頭抓兔子放入紙箱內，由於沒有飼主出面認領，因正房農曆春節連假，員警臨時充當臨時保母，以簡易籠子裝了乾草飼料與飲水器等，幫忙照顧小兔寶寶。

3隻小兔寶寶毛色都是灰白相間，一臉萌樣且不怕人，員警研判應該是有飼主，但不知為何被棄置路旁，可能是粗心飼主一時忘記才讓小兔寶寶有機可乘溜出逛大街。

▲桃園警分局大樹派出所員警11日晚間拾回3隻小兔寶寶，女警員蔡馨儀指出，春節期間將代為照顧，若連假後無人認領將送動保處處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局大樹派出所員警11日晚間拾回3隻小兔寶寶，女警員蔡馨儀指出，春節期間將代為照顧，若連假後無人認領將送動保處處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大樹派出所指稱，春節期間員警將代為照料，若有飼主發現有家中飼養小兔寶寶走失，可到派出所認領，倘若春節過後仍無人出面認領，將送桃園市農業局動保處處理。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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