國道4起自小客車追撞最長塞3公里！初一午後8路段最塞

▲上午10點10分，國道1號南向88公里發生3輛小客車追撞事故，占用外側路肩。（圖／高公局提供）

記者陳詩璧／台北報導

大年初一是春節連假第3天，截至上午11時，國道全線交通量為34.9百萬車公里，高公局預估本日交通量為122百萬車公里。上午國道路況，西部國道上午8點開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向湖口-新竹、埔鹽系統-員林；國1高架南向中壢-楊梅端、國3南向三鶯-關西、和美-彰化系統、中興-名間、國10東向燕巢-燕巢系統，其餘國道路況大致正常。國5部分，除11點起國3北向接國5南港系統南向車多，其餘大致正常。

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▲上午07點06分，國3南向422.9公里發生 3輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

高公局公布上午國道四大事故，第一起在上午7點06分國3南向422.9公里發生3輛小客車追撞事故占用外側車道，一直到7點12分事故排除。第二起是8點34分國3南向234.5公里發生3輛小客車追撞事故占用內側車道，一直到8點59分事故排除，當時造成後方車流回堵2公里。

▲上午8點34分國3南向234.5公里發生3輛小客車追撞事故占用內側車道。（圖／高公局提供）

第三起是9點27分國1南向87.5公里發生2輛小客車追撞事故占用內側車道，這一起在10分鐘內事故即排除，造成後方車流回堵3公里。第四起發生在10點10分國1南向88公里，3輛小客車追撞事故占用外側路肩，一直到10點24分事故排除，造成後方車流回堵3公里，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

▲上午9點27分國1南向87.5公里發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

高速公路局研判今日下午國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統至坪林可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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