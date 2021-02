泰「畸形5腳牛」成財神…替主人送中獎號碼！　村民急膜拜

▲泰國一頭小牛因為天生擁有5條腿而遠近馳名。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

泰國東北部素林府(Surin)一頭名為甘酷(Kamkoo)的小牛,因為天生擁有5條腿而遠近馳名。迷信的村民們相信,由於今年是農曆牛年,因此這頭長相奇異的小牛會給他們帶來好運,大家紛紛從四面八方趕來膜拜牠。

據《每日星報》報導,這頭小牛的第5條腿長在背上,而這條腿上,也有兩個互相纏繞在一起的蹄子,長相十分奇特。不過令人難以置信的是,這頭2歲的小牛在各方面都很健康,甚至還可以和媽媽一起在田野里四處遊蕩吃草。

