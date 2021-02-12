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春節竊盜案熱點曝　舉家出遊「鑰匙別藏門外花架」

▲台南市新化分局查獲侵入住宅竊盜的余姓男子到案，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲北市警方表示，春節出入人潮擁擠的地方應避免小偷，緊閉門窗避免住家遭入侵。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市春節許多民眾皆會返鄉過節，但通常台北的住處、租屋處往往沒人在，也成為竊盜宵小覬覦的對象，另外年貨大街、百貨公司等人潮擁擠的地方，也常常成為小偷聚集的熱門場所。

警方調查，2020年的春節竊盜破獲率上升，各類竊盜案件較2019年同期少了27件，警方也強調，春節期間發生竊盜案件，主要集中在人潮眾多的場所，有呼籲民眾出遊要注意自身荷包以及隨身物品。

警方統計，春節期間發生竊盜案件的場所，主要集中在年貨採買熱點、餐飲店、百貨公司等大排長龍的場所，路邊停車以及停車場，也是盜賊鎖定的地方。

主要在過年前夕，民眾趕到年貨大街採買年貨，民眾購買年貨主要集中在迪化商圈、華陰街商圈、台北地下街商圈以及寧夏夜市商圈，儘管年貨大街取消，但仍吸引大批民眾採買年貨。

警方解析，除了春節年貨大街吸引民眾之外，嫌犯也會鎖定停放路邊車輛以及停車場車輛下手，造成車內竊盜案件發生，最後還會將大眾運輸工具返鄉或捷運站當成犯案目標，趁人潮推擠時趁機行竊。

最後則是住宅竊盜，民眾過節返鄉、舉家出遊，都讓家中成為空城，也讓許多竊盜宵小能夠趁虛而入，也希望民眾離家，不要將鑰匙放在門外花架、也不要在家中藏放過多鉅款，並注意外出門窗應緊閉。

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