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達人親曝「完美泡麵蛋」煮法！靠幾招悶出膏狀蛋黃：口感超綿密

泡麵,消夜。（圖／資料照）

▲泡麵是不少人的宵夜首選。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

泡麵是很多人懶得出門，或是半夜肚子餓的救星，只要3分鐘就有香噴噴的一碗美食可以享用，還有人會加起司、青菜讓美味升級，其中最常見的就是加蛋。就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「煮泡麵打蛋該不該弄散？」貼文意外釣出泡麵天王，曝光煮出「完美泡麵蛋」的秘訣，引發一陣熱論。

這位網友文中表示，泡麵「用泡的」跟「用煮的」好吃度差了好幾條街，煮的時候也一定要加蛋，「尤其蛋絕對不可以少。」原PO接著就好奇問道，「那蛋打下去到底是要保持完整，還是要馬上攪散讓蛋跟湯融為一體、變成稠稠的湯？有沒有八卦？」想問到底煮泡麵的時候，要不要把蛋打散。

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看到貼文後，不少人紛紛建議他乾脆用2顆蛋，或者兩種都做，「你不會加兩顆嗎」、「加兩顆不會？一顆弄散一顆完整」、「左半邊打散，右半邊完整啊」、「一顆打散，一顆不要打散 :D」。還有網友分享自己的做法，「半熟蛋戳破蛋液流出最棒」、「我都是泡麵吃完剩下湯，才打蛋下去做成蒸蛋」。

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲泡麵大王教學「完美泡麵蛋」的煮法。（示意圖／記者周宸亘攝）

沒想到，這篇問卦吸引一位「泡麵天王」回文，「教你如何煮出完美泡麵蛋」，他先是形容完美泡麵蛋的狀態「蛋黃呈現膏狀但不會流動，口感綿密濕潤不乾燥、又不會太生」，接著就曝光煮法。

泡麵天王透露，如果泡麵是用煮的，在水溫達到100度的時候就要把蛋打下去，「因為水溫約100度放蛋，記得湯要蓋過蛋黃，如果怕黏鍋底就要稍微攪動」，把蛋打進鍋裡後，水溫會略降，但因為還在加熱，只要10秒至15秒就可以關火，也可以靠蛋白是否已經變白來判斷關火時機。

最後他指出，起鍋的時候，把泡麵裝到碗裡，湯的溫度會再下降一些，「此時剛好是悶蛋黃的最佳溫度，等你吃幾口麵以後，蛋黃就在湯裡熟成了，此時你就有一顆完美泡麵蛋！」超專業講解讓不少人都跪了，「好專業，泡麵蛋達人」、「我每次都黏鍋！」

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