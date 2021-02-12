香山財神廟「皮夾富貴招財術」！　4步驟招好運整年錢滾錢

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年要怎麼樣才能越來越有錢，香山財神廟在臉書分享一招「皮夾富貴招財術」，只要放進3樣法寶，就能讓錢滾錢、啟動招財靈動力，不僅可以幫助快速生財，還能讓財運旺上一整年！

▲皮夾就是每個人的「行動財庫」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

香山財神廟分享常樂老師的皮夾富貴招財術，首先要準備一個新的皮夾，最好是真皮長夾，象徵「增長」財富，一張金鈔（屬金，代表貴氣）、一張新台幣千元鈔票（屬水，代表財氣）、一張不限面額的美金鈔票（屬木，代表旺氣），接著步驟如下：

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1.到財神廟拜拜，將準備的金鈔、千元鈔票、美金鈔票當成「招財錢母」，在主爐上順時針繞3圈，過香火接引財氣，心中默念「錢母對我生財」。

2. 將錢母鈔票放入新的皮夾中。

3. 養財氣7天，讓錢包熟悉鈔票的味道，吸收財氣後即可使用。

4. 招財錢母最好一直放在錢包裡，不要花掉，象徵財庫不空、隨時有錢，招引好運、錢滾錢，才能小財生大財。

香山財神廟也提醒，啟動「皮夾富貴招財術」的最佳時機是立冬以後到隔年新春農曆初五，此外，皮夾相當於是每個人的「行動財庫」，民眾平時也可以多檢視自己的錢包，如果壞了或是破損就更換，以免漏財、破財，再加上財神爺加持過的生財錢母，透過五行相生之力催動財源興旺，相信就能開拓新財路、接收新財源囉！

▼圖解步驟。（圖／香山財神廟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）