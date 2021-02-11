楊植斗接棒參選大安文山　發狂言「蓋台北102」原因曝光！

▲罷免吳思瑤總部執行長楊植斗。（圖／羅智強辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

劍指台北市長初選的羅智強，在大安文山區是超級吸票機，2018年選舉更是打破北市20年來紀錄，拿下全北市第一高的4萬票。而羅智強也積極培養接班戰將，為國民黨訓練一批年輕人從政，楊植斗就是其中一位。楊植斗提出「蓋台北102」的政見，是為提醒台北市民城市能見度的重要性與急迫性。

楊植斗於1992年生，從台大畢業後第一份工作，就是擔任台北市議員王鴻薇的助理。楊植斗表示，王鴻薇辦公室的法案訓練相當紮實，在質詢時經常將柯文哲的施政問題點出，也讓楊植斗從此成為「柯黑」。

楊植斗表示，當初的柯文哲還是媒體寵兒，隨便一句話都能上媒體版面，民調也比現在好看很多，但當時就能看出柯文哲無心市政的政治野心，當時柯文哲嚴打他口中的「五大弊案」，導致企業、廠商的不信任，也讓台北市連續幾年招商掛零，而被延宕許久的大巨蛋更成為了忠孝東路、光復南路上的一座爛尾樓，「這樣的人真的適合再擔任市長？」

由於工作表現亮眼，楊植斗得到王鴻薇的栽培，在2018年將其推薦至丁守中競選台北市長的辦公室擔任發言人。楊植斗認為，雖然丁守中未能勝選，但僅僅3000多票的差距，證明台北市民對柯文哲執政4年的荒腔走板依然有感，後來組成民眾黨，更放話要參選總統，都證明了楊植斗先前對柯文哲的看法。

楊植斗目前身為台北市議員羅智強的助理，協助羅智強的法案、質詢工作。他坦言，雖然羅智強在市政方面下盡苦心，委員會開會、市政質詢在網路上也能公開查詢，但民眾畢竟還是喜歡政治對抗強烈的議題，導致羅智強的政治新聞蓋過他的市政訊息，相當可惜。但因為楊植斗對於市政的嫺熟，加上多年的幕僚經驗，讓羅智強非常信任，更鼓勵他接棒，投入大安、文山區的議員選戰。

楊植斗直言，國民黨過去常被詬病的是年輕人缺乏機會，沒有家世背景而參選的人更是寥寥無幾，如今羅智強願意培養一批年輕人從政，為國民黨建立新文化，楊植斗樂觀其成，也會更加努力工作，來回應羅智強的栽培。

而立志參選議員的楊植斗也坦言，由於社群媒體的推波助瀾，兩極化、撕裂性強的議題較容易引起關注，導致選舉時政見占比很少，都是用個人魅力在衝選票，對城市建設來說，並不是件好事。楊植斗表示，自己對台北市有很多的想法，未來會用更「有趣」的標題來拋出政見，並吸引大家來討論。

楊植斗舉例，未來他的政見裡會有一項「打造台北102」，可能很多人看到這項政見會眉頭一皺，覺得他是「來亂的」。但楊植斗反問：「你不google的話，知不知道現在『台北101』是世界排名第幾的大樓？」，楊植斗表示，台北101從2004年落成時是世界第一高樓，更成為台北市的地標沿用至今，然而世界各地都在競逐摩天大樓，至今「台北101」在世界只排名第10，未來也將被其它大樓超越。

楊植斗表示，「你可能對巷子內第一好吃的牛肉麵很有興趣，但如果是巷子內第十好吃的牛肉麵，嘗鮮的人理所當然就變少了。」若台北市不趁現在打造亮點建設，在國際上的地位將會逐漸被邊緣化，這是他所憂心的。楊植斗表示，「台北102」並非蓋高樓，而是藉由台北101的例子來提醒台北市民，我們正逐漸被其它城市超越，人口不斷在移出，對此必須要有警覺。

▲台北101。（資料照／記者李毓康攝）

楊植斗也說明，「台北102」不是隨便喊喊。未來柯文哲預計要將第一殯儀館的業務遷出，藉時在台北市中山區會空出一片黃金地段，目前柯市府暫定移作綠地、公園使用，市民朋友當然可以透過i-voting在公園的設計階段提供建議，但需要有熟悉市政的角色出來倡議，否則一般市民朋友哪會知道這些資訊？

楊植斗目前也擔任罷免萊豬立委吳思瑤的「瑤滾總部」執行長。楊植斗表示，台北市研考會的民調顯示有近7成的台北市民並不願意吃到萊豬，如果吳思瑤願意作功課，她也能看到這些數字。但最終吳思瑤仍然順從黨意，護航萊豬進口，就是打臉這7成的台北市民。

楊植斗表示，民意代表的職責就是為選區利益發聲，萊豬議題影響的是全國人民以及全台北市民，沒有人能躲得掉。現階段會與台中的「罷免陳柏惟」一起將人民反萊豬的氣勢延續下去，如果想吃萊豬，就去護航吳思瑤；不想吃萊豬，就來罷免她。

面對自己未來在大安文山的選情？楊植斗則認為，上一屆的選民願意給小黨及素人機會，例如大安文山區選出林穎孟，然而她卻被爆料是「慣老闆」，整個辦公室因此出走，而在市政質詢時也隨民進黨唱和，自甘淪為「小綠」，完全失去第三勢力原先承諾的制衡力量。

楊植斗坦言，素人執政的下場，從柯文哲身上看得最深刻，也讓台北市整整迷失8年，像林穎孟這種議員，未來就是要讓她下台。楊植斗表示，希望各個侯選人除了比拚個人魅力外，也能提出台北市的願景藍圖，台北市已經不能再等了。

▲「瑤滾總部」執行長楊植斗、台北市議員羅智強、國民黨青年部副主任詹為元。（圖／羅智強辦公室提供）

【人物小檔案】

姓名：楊植斗 (29歲 男)

學歷：

台大政治系

經歷：

台北市議員王鴻薇辦公室主任

丁守中競選市長辦公室發言人

羅智強辦公室法案主任

罷免吳思瑤總部執行長