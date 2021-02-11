2021年新春出遊懶人包！ 「北中南東」18條建議遊程看這

▲台東加路蘭遊憩區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假規劃好去哪玩嗎？觀光局規劃18條新春推薦遊程，涵蓋全台北中南東景點，不管是到東北角及宜蘭海岸線的魅力，或者是到花蓮走訪國際慢城客家小鎮鳳林鎮，又或是到新春祈福景點求取好運勢，想玩一日遊或者深度2日遊都可以參考出遊去。

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▲聽濤營區。（圖／記者彭懷玉攝）

1.東北角「東北角及宜蘭海岸網美打卡景點1日遊」：

壯圍沙丘旅遊服務園區（地景藝術季）、頭城老街巡禮、外澳服務區、三貂角燈塔、鼻頭角步道及聽濤營區

2.東北角「福隆濱海單車+好行慢遊2日遊」：

福隆遊客中心、舊草嶺環狀線自行車道（景點：石城服務區、萊萊秘境、四角窟觀景台、三貂角燈塔、馬崗觀景台、卯澳漁村等）、龍門露營區、龍門-鹽寮自行車道、鹽寮海濱公園、澳底海鮮街

▲金山老街。（圖／記者黃克翔攝）

3.北觀「新春祈福泡湯趣2日遊」：

情人湖公園、萬里金山自行車道騎遊、金山慈護宮、金山老街、獅頭山公園、金山萬里溫泉區、法鼓山佛教教育園區、北海岸海灣探索館、三芝遊客中心名人文物館

4.北觀「觀音凌雲桃樂絲DIY 1日遊」：

猛禽展示館（遊客中心）、觀音山林梢步道、凌雲禪寺、碧瑤山莊、桃樂絲森林

5.參山「春遊八卦2日遊」：

八卦山生態遊客中心、就是愛荔枝樂園、落羽松森林、猴探井天空之橋、慕尼黑巧克力工坊、田中赤水崎公園、清水岩生態展示中心、樂活襪之鄉博物館、百果山探索樂園

▲金龍山。（圖／交通部觀光局日月潭國家風景區管理處提供）

6.日月潭「金龍山日出健行1日遊」：

金龍山健行踏青、金龍山日出雲海、蓮華池生態園區

7.日月潭「頭社活盆地暨水庫生態步道健行1日遊」：

頭社水庫健行踏青、頭社盆地濕地生態體驗、頭社農村社區體驗

▲南投雙龍部落。（圖／記者陳涵茵攝）

8.日月潭「一起Happy黑皮布農Tamazuan2日遊」：

雙龍部落、迪克斯布農工藝坊、夏莎V工作坊、Tamazuan部落、地利（達瑪巒）部落、布農部落、達瑪巒文化藝術團、丹大布農部落、丹大濁水溪、瑪菲VI工作坊、潭南（諾亞方舟）天主堂及獵人的家

9.阿里山「瑞里、瑞峰芬多精步道1日遊」：

瑞峰竹坑溪步道、瑞峰南天巨屏、瑞峰-野薑花溪步道、瑞里青年嶺步道

10.阿里山「太和、豐山、來吉體驗活動1日遊」：

太和-茶屋體驗活動、茶席；豐山-巨石、疊石體驗；來吉-山豬工藝品雕刻體驗活動

▲阿里山來吉部落。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

11.雲嘉南「濱海‧慢漫行2日遊」：

馬蹄蛤生態休閒園區、椬梧滯洪池、口湖遊客中心、東石漁人碼頭、雙春濱海遊憩區、馬沙溝濱海遊憩區、七股鹽山、台灣鹽博物館、七股潟湖、七股遊客中心、布袋文創HOTEL、鰲鼓溼地

12.西拉雅「水庫迎春2日遊」：

官田遊客中心、烏山頭水庫（八田與一紀念園區）、玉井老街、南化遊客中心、曾文水庫

13.茂林「屏北騎跡單車記錄部落風景」：

安坡部落（迎賓導覽/原民風味餐）、青山部落（公主咖啡小憩）、青葉部落（石板彩繪DIY）

▲八田與一紀念園區。（圖／取自《烏山頭水庫風景區》官網）

14.茂林「山之道！品味部落野趣茶席」：

寶山二集團部落（布農族文化導覽／原民風味餐／茶席 煮小米 馬里山咖啡步道）

15.大鵬灣「新春跳島漫遊趣2日遊」：

大鵬灣遊客中心、濕地公園、東隆宮、東港華僑市場、美人洞、山豬溝、花瓶岩、蛤板灣沙灘、厚石裙礁、潮間帶、中澳沙灘

16.花東縱谷「漫遊花東縱谷小鎮、部落2日遊」：

鳳林鎮校長夢工廠、鳳林客家文物館、廖快菸樓、徐家興菸樓、鳳凰山莊、林田山林業文化園區、光復太巴塱部落

▲林田山林業文化園區。（圖／花蓮林管處提供）

17.東海岸「漫遊東海岸2日遊」：

小野柳遊憩區、加路蘭遊憩區、東河包子、都歷遊客中心、三仙台、成功小鎮

18.東海岸「雙濱漫遊趣」：

寧埔休憩區、長濱金剛大道-北回歸線、石梯坪、奚卜蘭遊客中心

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