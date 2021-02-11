超怪風潮！這些人流行「養水蛭」　獻上血給牠吸好滿足

▲水蛭示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

許多人會將「水蛭」當寵物飼養，更定期獻上自己的血餵養，獵奇的行徑更在社群網路上掀起一股風潮，不少人用「#petleeches」和「#leechesofinstagram」兩個標籤，標示出水蛭正在自己身上吸血的影片及照片，看著水蛭在吸了血過後越變越胖，這些飼主似乎也得到心靈上的撫慰，感到十分開心。

根據每日郵報報導，只要在社群媒體上，以「#petleeches」和「#leechesofinstagram」兩個標籤，就能搜尋到許多水蛭主人上傳的影片和文章。水蛭是一種來自東南亞的生物，最常可以長到2英寸（約70公分）的長度，在過去被用於醫學上，醫生認為水蛭是一種「寄生蟲」，可以將病患身上多餘的血液吸走，藉此達到淨化身體的功能，直至近代，才出現有人將水蛭拿來飼養的風潮發生。

而這些飼主更以「餵血」為興趣，有人表示通常水蛭在3到6個月餵養一次，不過也有人將週期拉長，一年讓水蛭吸一次血。從社群媒體上的影片中可以看到，有些人將一隻水蛭放在手臂，任其吸取自己的血，這人表示，他養的水蛭無法獨自吸附在身上，所以只好把水蛭放在手上吸血，看著水蛭邊喝血邊膨脹，這種感覺實在是太奇怪了。

另一名飼主則稱，自己的水蛭一共吸了一個半小時的血，最終變得像一根小香腸；也有飼主表示，被吸食血液時並沒有太大的感覺，即使皮膚會留下一個大痕跡，也覺得不痛不癢。