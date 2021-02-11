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女兒坐月子被賞巴掌！父親爆氣撂20人「包車衝婆家」　公公傻眼了

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲女子不遠嫁？或許不全然沒道理。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸一名女子2019年不顧父母反對，堅持遠嫁外地，怎料婚後遭公公欺負，坐月子只是說了一句「晚點再喝補湯」，就遭對方搧巴掌責罰，日子苦不堪言。父親得知實情後，氣得號召20多名親戚連夜包車趕往婆家討公道，嚇得公公再也不敢欺負人。

根據《網易新聞》報導，女子安洛（化名）婚前被父母叮囑不要嫁太遠，要是以後有什麼事，娘家無法就近照應。當時安洛笑爸媽老古板、杞人憂天，「都什麼時代了，大家講道理就好了，又不是要打架，還要拚什麼硬實力？」

安洛婚後住進夫家，家裡除了丈夫，還有一對公婆要侍奉，偏偏公公嚴肅、不苟言笑，脾氣很大，在家裡一直是「說一不二」的存在。她聽老公說，公公年輕時還喜歡動手，一點不滿意就會打婆婆，所以丈夫讀高中時還為此跟父親打了一架。

不過，婆婆多年來都生活在公公的陰影下，那種恐懼心態早已深植內心，所以大抵上很順著公公。比如今天吃飯的時候，公公說了某道菜不好吃，以後餐桌上就不會再出現了；又或著公公說想吃什麼，婆婆下午就會趕緊出門去買。

安洛嫁到夫家後，起初好長一段時間沒和公公說過話，見到對方能避就避。不久後，她聽聞公公其實對她早有不滿，原因是婆婆常抱怨安洛周末不上班時睡比較晚，也不起來吃早飯。儘管安洛說過「不用煮我的」，但婆婆也不聽，每次煮好都會罵上兩句「飯煮好了，也不來吃！」

公公聽多了，久而久之不禁認為，一個兒媳來住自己家，還擺起了架子，非得好好教訓教訓不可。有一天，安洛趕上班，起來吃早飯，但公公卻板著一張臉狠酸「大小姐，今天肯起來吃飯了？」

安洛聽了很害怕，當場愣在原地，端著手裡的飯，吃也不是，放下也不是，之後只好妥協，每個周末都早起吃飯。一年多以後，安洛懷孕8個月，辭職在家待產，但公公開始看不順眼，認為安洛老待在家吃現成了，架子大得很，竟還要丈夫、婆婆伺候，讓他愈看愈不順眼。

公公開始雞蛋裡挑骨頭，一下說他家事沒做好，一下挑剔她坐過的凳子沒物歸原位。安洛感受公公的針對，一度向丈夫訴苦，但丈夫認為她想多了，「爸爸就是這種性格，和誰都處不好，他是比較講究、愛乾淨沒錯」。

▲▼中藥,補藥,燉補。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲公公端湯進房間，成了事件爆發的導火線...（圖／取自pixabay）

好不容易捱到坐月子，有一天婆婆給安洛熬了一碗湯，但因為還要洗衣服，就拜託公公把湯送上樓。當時安洛見狀，客氣地說「孩子還沒睡，我把孩子哄睡了再來喝」，怎料公公當場勃然大怒，直接罵出了聲「架子大得很！」

安洛趕緊解釋，她不是在擺架子，是眼下真的沒空，等等馬上來喝湯。不過，公公依舊板著一張臉，罵了一句「敢跟我擺架子的人，怕是還沒出生」，隨後一巴掌就打在安洛臉上，接著悻然離去。

聽聞安洛哭聲，婆婆趕緊上來關心，說公公那個人就是這樣，自己年輕時也沒少受委屈，但千萬不要跟兒子講，「不然他們父子倆估計又要打一架，你說要是這誰出了事，都是個麻煩阿！」

起初安洛決定隱忍，後來愈想愈委屈，忍不住給父親打了一通電話。怎料對面話筒才說出一個「喂」，她就哭了出來，隨後道出實情。當天晚上，父親連夜包車叫了娘家20多個親戚，殺到婆家門口討公道，最後果真嚇壞公婆，連忙賠不是。

安洛以前認為雙親想法很古板，後來才感慨父母有遠見，這些擔憂不全然沒道理。父親說，「人多才有氣勢，我要讓婆家人看看，就算人出嫁了，誰都還是不能欺負我們家的寶貝女兒！」

事後，公公態度180度大轉變，相處上也客氣許多。安洛也沒有離婚，跟丈夫關係也還是很好。事件在網上曝光後，許多網友紛紛感慨，「公公就是老流氓」、「女孩子真的不要遠嫁」、「看了好心寒」、「我同學也是被公公打，明明整個家都是她賺錢養，結果生了小孩就不給她做飯，還打她，她只能叫外賣吃」掀起熱議。

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