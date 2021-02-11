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陸電動車市場超熱　大量「殭屍充電樁」竟連電源都沒接上

▲▼陸電動車市場超熱　大量「殭屍充電樁」竟連電源都沒接上。（圖／翻攝新華網）

▲大量「殭屍充電樁」根本無電可充。（圖／翻攝新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸電動車市場快速成長，充電樁的建設也成為關注重點，但安徽淮南市竟出現大量空有充電樁外表，卻根本沒有接上電源的「殭屍充電樁」，被當地官方下令全面整改。

根據《新華社》報導，淮南市的市區、風景區四處都可以發現充電站，但其中有很多根本是「殭屍充電樁」，例如淮南政務服務大廳的停車場，就有100多個充電樁，可是操作之後根本沒辦法充電，也找不到人處理。

淮南市一家新能源汽車銷售公司負責人表示，他將淮南市區的充電站逐一實地調查過一遍，總數大約20多個，共有290多個充電樁，但其中竟只有4個充電站的30多個充電樁可以使用，可用數僅10%左右。

▲▼陸電動車市場超熱　大量「殭屍充電樁」竟連電源都沒接上。（圖／翻攝新華網）

充電樁運營公司的人員也透露，「殭屍充電樁」的成因主要有兩個，第一是設備老化，像是淮南朝陽路供電營業廳停車場的電動汽車充電樁建成已近10年，當初是作為示範項目，但目前設備老化已經無法充電。

充電樁運營公司的人員提到，第二是充電運營公司主營業務不理想，導致公司充電樁無人管理，有的公司是以銷售新能源汽車或開展新能源汽車租賃業務為主，充電樁只是這類公司為主營業務服務的配套設施，「當主營業務遭受挫折、公司運營舉步維艱，相關配套設施也隨之疏於管理。」

更有業內人士指出，最大的問題其實是「賺不到錢」，有些地方的充電樁利用率低，原本規劃5年收回成本，但實際投入之後，才發現恐怕8年，甚至10年都很難回本。

▲▼陸電動車市場超熱　大量「殭屍充電樁」竟連電源都沒接上。（圖／翻攝新華網）

淮南「殭屍充電樁」的情況曝光後，當地官方相當重視，立即下令整改，相關負責人表示，風景區有一些充電樁根本沒有電源，也沒有內部充電模塊，經調查，這批充電樁沒有履行正常報批手續，屬於企業擅自違建，目前這類問題充電樁已全部拆除。

負責人指出，還有一些是因為充電樁公司運營失敗導致無法正常使用的充電樁，由於某些公司已無法聯繫上，已由轄區所在地政府依法依規對問題充電樁進行拆除，目前這類問題充電樁已經全部拆除。

負責人還說，對於一些年久失修，因為設備老化無法正常使用的充電樁，已經連絡相關公司進行拆除，並異地選址重建，目前已經建設完成，可正常使用。

▲▼陸電動車市場超熱　大量「殭屍充電樁」竟連電源都沒接上。（圖／翻攝新華網）

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