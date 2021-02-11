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車禍斷臂不放棄！大馬「楊過」擺路邊攤謀生　勵志故事曝光感動網

▲▼輪椅。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蕭養正的人生因為一場車禍而完全變調。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

一名在新加坡工作的馬來西亞青年每天騎機車往返新馬兩國，沒想到某次因為工作太累，竟在新馬之間的長堤發生車禍，讓他的人生從此變調。他在車禍中失去右臂卻不願放棄自己，不止在恢復過程中克服重重困難，還接手一家路邊攤，開始學習如何靠左手自力更生。

綜合《中國報》和《8視界》報導，28歲的蕭養正來自馬來西亞霹靂州（Perak），在16歲輟學後，他就每天騎機車往返於新加坡和馬來西亞柔佛州（Johor）工作。2012年的某一天，因為工作太累，他在下班途中發生車禍，當場昏迷，被送往新加坡醫院的加護病房。

蕭養正表示，他醒過來後，發現全家人都趕到新加坡去探望他，「當時我就覺得完蛋了，一定是發生了什麼大事」。原來他的右臂在這場車禍中，因為血管不通遭到細菌感染，為了保命，醫生必須把他的右臂截肢。此外，這場車禍也導致他的盆骨碎裂，無法下床行走。

擔心蕭養正想不開，他的母親選擇離開老家，一手照料他的起居飲食，還特別搬到柔佛一年，直到蕭養正可以無需依靠輪椅，自行走動為止。意外發生後，新加坡的雇主有意讓蕭養正復職，但他卻婉拒了前老闆的好意，選擇回到馬來西亞重新開始新生活。

【地方新闻】中国报 车祸改变一生誓不低头 独臂青年 自力更生

Posted by 新山 Johor Bahru on Sunday, December 27, 2020

他後來接手柔佛州一家路邊攤的生意，開始學習如何靠左手養活自己。原本是個右撇子的蕭養正在斷臂初期完全無法適應，但在經過長時間的學習後，他現在已經可以用左手完成所有事情，並於康復後報名室內設計課程進修。

個性開朗、正面的蕭養正表示，在車禍發生後學習到了很多，尤其是這幾年，他也改變了過去的壞脾氣，即使友人替他取外號「楊過」，他都毫不在意，反而欣然接受命運。他坦言，如今路邊攤生意因疫情關係嚴重受到影響，若無法再經營下去，便會收掉攤位回老家另做打算。

他的故事曝光後，不少網友深受感動，認為他的經歷十分激勵人心，也紛紛獻上祝福。還有當地網友表示，要去給他的路邊攤捧場，以實際行動給予支持。

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