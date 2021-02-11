台灣海峽沉「神秘黃金船」藏50億　打撈上岸一場空

▲日本在二戰太平洋有許多沉船，圖非阿波丸。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃聖庭／綜合報導

日本二戰有一艘船艦「阿波丸」從東南亞撤回國時，中途遭美國潛水艇擊沉，沉船多年後，有消息指出船上裝滿價值50億人民幣黃金與傳說中的「北京人頭骨」，因此中國大陸當局於1976年開始展開大規模打撈作業。

▲擊沉阿波丸號的美軍潛水艇皇后魚號。（圖／美國海軍）

阿波丸號是一艘日本郵輪，第二次世界大戰結束前，負責運送物資以及撤退人員。1945年4月1日船上共載2009人，航行前有獲得美國同意通過，並在船上標記綠底白色十字圖案。不過美軍潛水艇皇后魚號(USS Queenfish ,SS-393)並無收到命令，將其誤認為日軍軍艦，發射魚雷擊沉。船上只有1人生還，其餘全部罹難，物資包含錫礦、橡膠，甚至傳出有黃金與鑽石，總價值約50億人民幣，等於是一艘沉入大海的「寶藏船」。

在海中沉寂將近快30年，1972年時任美國總統尼克森訪華，告知這艘神秘沉船，於是陸方於1976年開始籌畫打撈工程。

由於沉船位置相當接近我國金門縣的烏坵，當時兩岸局勢緊張，中國大陸為了打撈沉船還派遣船艦掩護，經過多次探測才找到精確位置。當局派出潛水員深入70米深的海底，發現阿波丸號已經斷成兩段，埋入海底泥中。經過上千人次調度、水下切割、水下爆破作業，經過三年後終於打撈殘骸上岸。

▲黃金。（圖／CFP）

撈起物資包含錫錠、橡膠、水銀、鈮鉭、雲母、光化玻璃等共5418噸，錫錠最有價值共有2472噸約5000多萬人民幣；日本人屍骨打撈368具，遺物、遺骨移交給日本政府處理。另外曾有傳聞失蹤的「北京人頭骨」在船上，至今尚未證實，也未尋獲。

經過多次打撈，都沒有發現傳說中的「黃金」，有一傳說認為確實有裝載黃金，但日本人在遭遇魚雷攻擊時，為了不讓黃金落入敵人手中，因此啟動自爆裝置炸碎裝滿黃金的盒子，才會導致沉船位置斷成兩截，而且分隔不同地點。另一種說法可信度較高，是日本從東南亞撤退時，面臨國際市場阻斷，黃金、銀這類東西並無實際價值，比較有可能運送戰爭物資，爭取最後反攻機會。

那為何會有「黃金」消息傳出？有一說法是當年中國大陸較封閉，美國可能想藉由打撈任務，間接探查中國海軍的技術水平。整體來說，雖然此次任務投入大量資源、人力沒得到黃金，但是通過這次讓中國大陸培養出一批海上打撈隊伍，潛水作業、爆破、切割、重力起吊都經過實際操作，各項工程完成效率也大大提高，讓這次任務成功圓滿結束。

