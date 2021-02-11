女大生狂熬夜「月經失調」　醫生檢查皺眉：可能終身不孕

▲沉迷手游是現在的文明病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸湖南省長沙市一名大三女學生平常迷上一款手機遊戲，經常和朋友玩到半夜兩三點是常有的事，沒想到近半年發生失眠、盜汗、生理期失調的狀況，在媽媽的陪同下到長沙市婦幼保健醫院求診，被醫生診斷為卵巢早衰，最嚴重可能會終身不孕。醫生建議，最好晚上10點到11點是身體分泌生長激素的高峰期，有利身體功能，最好可以晚上10點前就就寢。

綜合陸媒報導，長沙市婦幼保健醫院生殖中心主任毛主任解釋，他曾經一天診斷了5例是媽媽帶帶著女兒就診的病例，其中有3例被確診為卵巢早衰，而他們的共通點都是長期熬夜。毛主任提醒，通常卵巢早衰是指卵巢功能衰竭所導致的40歲之前即閉經的現象，多見於25歲至35歲的育齡婦女，但卵巢早衰患者越來越年輕化，這和長期熬夜有很大關係。

毛主任接著說道，除了熬夜之外，過度減肥和心理壓力過大，也會有卵巢早衰的情形發生，容易造成閉經、低雌激素症狀、失眠，記憶減退，陰道乾澀，經常反復發生陰道炎、尿道感染等問題，「晚上10點到11點是身體分泌生長激素的高峰期，這有利於身體功能，包括卵巢功能的恢復。而熬夜打斷了卵巢功能的恢復，長此以往，就會造成卵巢早衰。」

最後，毛主任強調，熬夜的風險比想像中大很多，出現這些症狀的女性，需要去醫院進行抽血檢查，可以在月經第三天檢查激素六項，根據檢查結果積極調理。