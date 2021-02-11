重案回顧／狠心嫂殺小姑還造塚封屍！庭上哭求：給我改過自新機會

▲狠心大嫂被判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市2018年3月間發生一起駭人聽聞的「造塚封屍」案，一名女子張芳馨因與葉姓小姑長期不睦，竟然就持啞鈴狠砸對方頭部，接著還將瀕死的小姑拖進浴室，將其壓進澡盆溺死後，在房內用水泥封屍，誇張又殘忍的行徑震驚全台社會。

回顧整起案情事發經過，事發當時由於葉姓女子連續失蹤4天，讓其老闆感到疑惑並報警，而接著警方就在葉女的房間內發現詭異的水泥塚。經調查後發現，竟是大嫂張芳馨下的毒手。檢警查出，姑嫂兩人關係不好，而張女又恰巧得知葉女日前打電話到其娘家抱怨，因此點燃了導火索，爆出濃烈殺機。

張女先是用啞鈴重擊葉女頭部，接著又不顧對方血流如注、不斷掙扎，竟殘忍地將人拖到浴室內，並將其頭部壓進澡盆裡，活活將葉女溺死。等到葉女死亡後，張女又擔心屍臭會引來其他人懷疑，還點精油企圖掩蓋屍臭，接著又外出分批買了大量乾拌水泥砂。

▲張女被埋在水泥人形墓塚當中，讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）

張女接連趁著3天無人在家時，外出買回大量水泥砂，接著就在葉姓小姑房內「造塚封屍」，而起初警方找上門時，張女一度否認犯案，直到警方將其餘人請出房間之後，並向張女道出，「現在這裡只有你、『無形』的在而已」，而這句話終於突破張女心防，坦承犯案，而她也供稱，之所以會用此方法封屍，是因為曾在電影內看過相關情節。

據了解，張女在闡述案情時，態度非常冷靜，僅因激動而深呼吸，但臉上卻沒有悲傷與難過。另外，檢察官調查之後，將其依照殺人罪起訴，而法院審理時，認為張女坦承犯行，且符合自首要件，因此判處她無期徒刑，而開庭時她數度落淚，並承諾會賠償死者弟弟400萬元，希望法官可以改判有期徒刑，給予其改過自新的機會，並讓她可以早日與小孩團聚。

▲張姓兇嫌回到水泥封屍現場模擬。（圖／記者陳豐德攝）

不過，案經上訴到高等法院之後，高院法官認為，張女是不得以的情況下，才坦承犯案，因此應不符合自首要件，且雖承諾賠償400萬，但至今分文未給，因此仍判其無期徒刑，而案經上訴到最高法院後，最高院維持原判，判仍判其張女無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。