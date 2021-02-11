日清食品的關原之戰　泡麵竟然還分「東、西」2口味！

▲日清的烏龍麵其實有分東日本與西日本兩個版本。（圖／どん兵衛官方推特）



作者：李仁毅

繪者：林桂琴

摘自：河景書房《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

●精選書摘

在我第一本書《原來如此！日本經典品牌誕生物語》裡提到，出身台灣嘉義樸仔腳的日清食品創辦人吳百福（之後改名為安藤百福），在1958年發售全世界第一款速食麵「雞湯麵（CHIKINRAMEN）」，1971年又發售全世界第一款杯麵「CupNoodle」。在那之後的1976年，日清發售了新商品「どん兵衛（Donbei）」，這個どん是指うどん（Udon）、也就是烏龍麵，但是你知道嗎？在どん兵衛的包裝上，有著很小很小的、極不顯眼的（E）或是（W）的記號，這是因為你在東日本（E）的東京、名古屋等地，與在西日本（W）的大阪、京都等地所買到的どん兵衛，湯頭口味是不一樣的。

事實上，日本關東與關西的烏龍麵湯頭口味的確有所不同，其原因來自於水質。日本的地形南北狹長，關東以東地區的緯度與地盤都較高，較容易下雪積雪，雪水溶入地層之後再湧出來，就成為富含礦物質的硬水，反之關西則大多為軟水。在熬煮高湯時，軟水很容易引出昆布的美味，因此關西的烏龍麵大多是昆布湯底，並使用清淡的薄口醬油調味，但是用硬水煮昆布的效果不佳，所以關東的烏龍麵大多會用鰹魚來熬煮高湯，並加入濃口醬油以強化味道。

這烏龍麵湯頭不一樣的情況，日本人自己當然知道，對於販售どん兵衛的日清而言，如果只販售關東口味的どん兵衛，勢必無法得到關西消費者的支持，但問題在於得知道「明確的分界點到底在哪裡」，否則要怎麼鋪貨呢？為了要找出這無形的口味分界線，どん兵衛的開發負責人—安藤百福的次子安藤宏基搭上從東京開往大阪的新幹線，每到一站就下車吃烏龍麵，就這樣一站一站吃下去，到了某一站時，口味忽然變了！他就這樣發現關東關西的口味分界點，原來就在關原。

關原的地理位置幾乎就在全日本的正中心，位於岐阜縣不破郡，是伊吹山東南山麓的盆地，自古就是連接近畿與關東的交通要道，現今的日本東海道新幹線同樣也是取道此處。關原因境內擁有三關之一的不破關（這也是關東一詞的由來）而得名，早在西元672年，這裡就已是古代日本最大的內亂—壬申之亂的戰場。

還記得《料理東西軍》這個日本電視節目嗎？日本最初的東西軍對抗，始於平安時代末期東軍源氏與西軍平氏對打的源平合戰，之後室町時代打了10年的應仁之亂，雙方陣營也是區分為東軍與西軍，接著在西元1600年10月21日，德川家康的東軍與舊豐臣勢力的西軍展開決定天下局勢、終結戰國的最後大戰，雙方在關原展開廝殺，這就是歷史上極為重要也極為知名的關原之戰。

確認了口味分界點之後，日清即以關原為界，率日本之先同時販售二種不同湯頭口味的どん兵衛，到現在已四十餘年，依然是日清的熱賣商品，他們還在2009年新增使用北海道產利尻昆布的北海道專用湯頭，代號則為（H）。令人好奇的是，既然烏龍麵湯頭有關東關西之分，那麼剛好就位於關原的烏龍麵店，又是賣哪種湯頭呢？喔，很簡單，二種湯頭他們都賣。

★ 本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

★ 跨越古今時空，探訪歷史課本不曾提到的故事。

★ 熱愛鑽研日本歷史冷知識的作者濃縮精華之作。