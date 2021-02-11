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社會 社會焦點 保障人權

特斯拉超吸蟑螂　車主崩潰求助...網曝「標配1隻」揭神秘原因！

▲蟑螂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲特斯拉車主崩潰求助，不在車上吃東西怎麼會有蟑螂，有車友將沒喝完的咖啡放車上直接捕獲一隻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

許多人會在車上吃東西喝飲料，在車內吃食物如果不小心留下「美食」就可能會吸引蟑螂、螞蟻橫行。有位特斯拉車主PO文求救，表示之前開油車，就算在車上吃東西也不常見蟑螂出現，但自從換了特斯拉，而且沒在車上吃東西，竟有蟑螂光臨，沒想到引來超多車主共同回應；更有車主開玩笑說：「特斯拉標配就是一隻蟑螂啦！」

▲特斯拉出現蟑螂 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲特斯拉車主疑惑車內蟑螂特別多且都是淡咖啡色 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

車主PO文提出疑惑，為什麼就屬特斯拉出現蟑螂案例特別多，文章一PO釣出許多車主心聲，紛紛留言+1「整車蟑螂家族啪啪走」，也有網友認為可能是跟停車位置有關係，比如停在水溝旁或是草地，或許是室外容易吸引這些「客人上門」。

▲對話 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲有已訂車的車友表示太可怕無法接受，真的會很多嗎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有車友驚呼表示，她才剛下訂明年3月的車，真的會有很多蟑螂嗎？沒想到下面爆笑直接回答「標配是一隻。」也有人表示交車一個月後遇過一次，顏色很淺、近乎白色的小蟑螂，要抓的時候躲進置物箱，再找到就已經死掉了，後來就再看過，一度以為是從美國跟著坐船來的。

也有車主說，開車時有蟑螂默默地從冷氣出風口爬出來，質疑難道蟑螂是跟著坐船進口過來的？同時也發現，在車上出現的蟑螂似乎都是淡咖啡色，與一般在家中看見不太一樣。

▼車友解答。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲對話 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有車友直接突破盲腸，點出這些不速之客應該是「棕帶蟑螂」，主要不是食物，而是紙箱類的東西帶來的，而特斯拉車底板就是類似材質，可能因此引來牠們「賞車」。

想杜絕蟑螂最實在方式，選個不開車的一天，在腳踏墊、椅子上、冷氣出風口噴點殺蟲劑，連底盤下也噴一噴，順便再放個蟑螂屋，之後把窗車放下來一個小縫，讓殺蟲劑味道散掉，隔天再將車子擦拭過一遍，如此一來殺蟲劑味道就不會很重。

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