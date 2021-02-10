苗栗男隨身帶槍+28顆子彈！警被瞄準「一把握住」咬牙喊：已經上膛

▲巫男遭通緝竟將槍枝上膛瞄準警察。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉九湖大橋旁河堤道路旁農田2019年間發生一起事件！一名遭通緝的巫姓男子面對劉姓員警追捕時，竟然持槍對著員警，還拉動手槍滑套，員警只好緊握槍管制止，所幸援兵及時趕到，巫男才被制伏。事後巫男被依非法持槍、殺人未遂等罪判刑7年10月。可上訴。

判決指出，巫男2019年9月5日深夜在新竹南寮漁港，從一名自稱「阿張」的男子那邊取得一把改造手槍及28顆子彈，並將槍枝隨身攜帶；同年9月11日上午11時50分許，巫男因另案遭到通緝，被苗栗縣警局苗栗分局的劉姓員警追捕，沒想到巫男見到劉姓員警已經追到旁邊，竟亮槍用左手拉動手槍滑套，右手食指也進入護弓內，隨時都可以發射。

劉姓員警見到槍口指向自己，趕緊伸出左手緊握巫男的手槍槍管，要阻止巫男開槍，並大喊「槍已經上膛」，所幸另外2名員警及時趕到，3人合力將巫男壓制在地，劉姓員警這才倖免於難。

雖然巫男否認有開槍意圖，稱自己本來想自首，但苗栗地方法院勘驗各項事證後認為，2人距離很近，槍枝擊發很有可能會傷到要害，若是巫男打算交槍，應該用比較安全的方式交付槍枝，不採信他的說法，依非法持有具殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑3年10月，併科罰金5萬元，得易服勞役，另依殺人未遂罪判刑6年。應執行有期徒刑7年10月，全案仍可上訴。