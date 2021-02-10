保七警「滅鼠專案」截獲山林盜伐集團　扣市價500萬珍貴木材

▲保七警破獲逃逸越南籍移工山老鼠集團盜伐國有貴重木 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

保七總隊第七大隊與各友軍共組滅鼠專案小組，經長達10個月監控調查於日前一舉破獲越南籍逃逸移工與本國籍車手犯嫌共組盜伐集團(下稱山老鼠集團)，查獲涉案人逃逸越南籍移工、本國籍車手及銷贓犯嫌等共計5人，並查扣贓物貴重木扁柏樹瘤、扁柏角材、肖楠、紅豆杉、紅檜及藝品等總重量2,096公斤，市價估計約500萬元，全案於偵查蒐證完畢後，依法移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

▲現場查扣贓物貴重木扁柏樹瘤、扁柏角材、肖楠、紅豆杉、紅檜及藝品等總重量2,096公斤 。（圖／記者翁伊森翻攝）

山老鼠集團成員多為逃逸越南籍移工，於臺灣山區進行盜伐，並利用本國籍之車手以「人贓分離」之方式，長期於南投縣仁愛鄉國有林地盜伐高價位的臺灣扁柏樹瘤(Hinoki)並載回藏身處，再經初步加工半成品後由本國籍犯嫌銷贓謀利，從中獲取龐大不法利益，已經嚴重破壞山林生態並危及自然保育。

保七大隊獲報後報請南投地方檢察署檢察官指揮偵辦，經專案人員經長達10個月鍥而不捨蒐證調查後，於日前持搜索票，會同本總隊刑事警察大隊、第六大隊、第八大隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊、行政院農業委員會林務局南投、嘉義、屏東等林區管理處，共計55名警力，兵分八路，同步前往屏東縣、雲林縣及南投縣等3 縣市涉案人住居所、藏贓場所、銷贓場所等8處執行搜索，查獲涉案人逃逸越南籍移工、本國籍車手及銷贓犯嫌等共計5人，徹底瓦解該山老鼠集團並查扣贓物貴重木扁柏樹瘤、扁柏角材、肖楠、紅豆杉、紅檜及藝品等總重量2,096公斤，市價估計約500萬元，全案依法移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

台灣Hinoki樹瘤自日治時最早用於炊事烹飪「引火」等基本生活用材，並未得到重視，其後雕刻家尋覓優質雕刻材料時，無意間發現Hinoki樹瘤內含芬多精香氣，處理過後花紋綻開時會如同黃金般閃耀，令人訝異木材本身竟然會散發出如此耀眼奪目的光芒，進而擠身為臺灣本土奇木藝品中最當紅、搶手的收藏品，也因樹瘤數量極少的獨特性與稀有性，更加彌足珍貴。

一般台灣檜木的樹根、樹頭和奇形怪狀的樹木被稱為奇木，然而在奇木藝品中最極致的就是樹瘤。樹瘤經過雕刻之後，就成為奇木藝品，如果是很完整不須動刀的樹瘤，是非常難得到的，價錢自然又會高了一些，台灣檜木樹瘤堪稱國寶級的藝術，在市面上價值很高，有好幾十萬，甚至幾百萬不等的價值。該山老鼠集團即專挑珍貴稀有台灣檜木樹瘤進行盜伐加工製成藝品販售謀利，從中獲取巨額不法利益。

保七總隊第七大隊大隊長黃建智表示，山老鼠集團利用逃逸期間，盜伐台灣珍貴稀有林木，嚴重破壞水土保持，影響森林保育，大隊將持續加強山區巡邏及查察等查緝勤務，保護國家珍貴林木，防止有心人士伺機犯案。

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