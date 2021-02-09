善用南北乾雜貨　名廚教您在家輕鬆料理美味應景年菜

▲「善用南北貨」新書發表，作者黃經典 (左一)和蔡敬修（右一）。（圖／梁淑貞提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情緊張，農曆年期間，不想外食，如何在家輕鬆料理美味應景年菜？健行科技大學餐旅管理系專技助理教授黃經典，和知名大廚黃祥恩、陳冠廷、蔡敬修4人聯合出書「善用南北貨」於日前發表，內容完整收錄114款南北乾貨和119道料理，讓您秒變大廚烹調出一道道美味年菜，全家開心過好年。

▲名廚黃景龍、第二專長協會理事長梁淑貞、咖啡達人陳慶碌(由左至右)肯定「善用南北貨」新書是料理的葵花寶典。（圖／梁淑貞提供）

黃經典老師說，南北貨是一般家庭常用的食材，可謂包羅萬象、包山包海，通常分為五大類：第一類是山珍海味：平日常使用的木耳、香菇、枸杞、海帶、蝦米、柴魚等，以及過年過節的餐桌珍品如：干貝、鮑魚、螺肉、魷魚、海參、烏魚子等等，各個風味十足。

▲烏魚子海味炒飯。（圖／梁淑貞提供）

第二類是豆類：富含蛋白質的豆類，除了常見的紅豆、綠豆、黃豆、黑豆、豌豆，也列入了樹豆、鷹嘴豆、小扁豆、斑豆，煮湯、燉飯、做甜點、沙拉樣樣行。第三類是堅果：堅果是平常提供人體好油脂的來源，也是讓料理香氣提升、有食療作用的食材，如黑白芝麻、花生、松子、腰果等。

▲開心果香炒烤豬。（圖／梁淑貞提供）



第四類雜糧：未精製過的全穀雜糧，可以提供人體攝取較均衡的營養，不僅能調整腸胃機能，豐富的微量元素和礦物質，經常使用還能提升整體健康，是好買、營養價值高的食材。如王米、小麥、大麥、薏仁等，也是我們飲食當中不可或缺的。第五類：米類和麵類；這些在「善用南北貨」一書中，都有詳盡介紹，非常實用且在超市大賣場、市場都可以找得到。

▲黃金蟲草湯。（圖／梁淑貞提供）

如何運用這些南北貨料理應景年菜？黃經典老師推荐有：象徵金銀財寶滿滿的「烏魚子海味炒飯」、象徵金碧輝煌、花開富貴的「黃金蟲草湯」，以及新的一年好事發生的「花生豬手煲」、新的一年全家人團聚一起開心過好年的「開心果香炒烤豬」等輕鬆美味料理。

其中，婆媽最容易料理的是「烏魚子海味炒飯」。黃經典說，用些許米酒或高梁酒淋上烏魚子表面並浸泡一下，兩面煎一下切片備用。然後把煮熟的飯熱鍋，之後把蛋先炒開，加一些洋蔥、蒜頭、花枝或蝦子，最後再加些許醬油或楜椒調味，然後將切片的烏魚子拌炒進去，然後再加一些蔥花，他味道就很棒了！

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