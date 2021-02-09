黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒！「6天7陳屍」嘉義溼地…2軟頸虛弱治療中

▲▼嘉義為黑面琵鷺重要棲息地，近日卻發生黑面琵鷺接連死亡的事件。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府接獲通報，在布袋鹽田重要濕地周邊鹽田發現軟腳虛弱黑面琵鷺倒臥在沙灘上，隨即派員送醫急救，初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，確切結果須等檢驗報告出爐。

農業處1月30日起至2月4日止陸續接獲中華民國野鳥學會及高雄市野鳥學會通報，在布袋濕地周邊舊五區、八區及九區鹽田有黑面琵鷺死亡及出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，經統計有6隻黑面琵鷺發現時已死亡，由本縣家畜疾病防治所進行採樣送驗。

另3隻送醫後，經獸醫師初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，立即施以抗肉毒桿菌毒素血清的注射，經過急救後，其中1隻黑面琵鷺研判因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡，另2隻健康狀況逐漸恢復中。

農業處指出，肉毒桿菌在一般土壤中為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛魚類大量增殖並釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食到這些腐爛魚類造成中毒；期間雖未發現魚屍，嘉義縣政府也將加強巡查，同時也感謝本縣野鳥學會、中華民國野鳥學會、高雄市野鳥學會等保育單位持續協助清查與巡護，以減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌毒素的機會。

農業處表示，黑面琵鷺是瀕臨絕種的保育類野生動物同時在國家自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書中被列為瀕危物種，近年嘉義地區黑面琵鷺度冬族群已超過600隻，達全世界黑面琵鷺族群15%，是黑面琵鷺相當重要的棲息地，目前正值賞鳥季節，呼籲民眾，如發現鳥類異常傷亡或有大量魚貝類死亡之情形，請立即通報農業處處理。