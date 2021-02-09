　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒！「6天7陳屍」嘉義溼地…2軟頸虛弱治療中

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義為黑面琵鷺重要棲息地，近日卻發生黑面琵鷺接連死亡的事件。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府接獲通報，在布袋鹽田重要濕地周邊鹽田發現軟腳虛弱黑面琵鷺倒臥在沙灘上，隨即派員送醫急救，初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，確切結果須等檢驗報告出爐。

農業處1月30日起至2月4日止陸續接獲中華民國野鳥學會及高雄市野鳥學會通報，在布袋濕地周邊舊五區、八區及九區鹽田有黑面琵鷺死亡及出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，經統計有6隻黑面琵鷺發現時已死亡，由本縣家畜疾病防治所進行採樣送驗。

另3隻送醫後，經獸醫師初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，立即施以抗肉毒桿菌毒素血清的注射，經過急救後，其中1隻黑面琵鷺研判因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡，另2隻健康狀況逐漸恢復中。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業處指出，肉毒桿菌在一般土壤中為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛魚類大量增殖並釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食到這些腐爛魚類造成中毒；期間雖未發現魚屍，嘉義縣政府也將加強巡查，同時也感謝本縣野鳥學會、中華民國野鳥學會、高雄市野鳥學會等保育單位持續協助清查與巡護，以減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌毒素的機會。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業處表示，黑面琵鷺是瀕臨絕種的保育類野生動物同時在國家自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書中被列為瀕危物種，近年嘉義地區黑面琵鷺度冬族群已超過600隻，達全世界黑面琵鷺族群15%，是黑面琵鷺相當重要的棲息地，目前正值賞鳥季節，呼籲民眾，如發現鳥類異常傷亡或有大量魚貝類死亡之情形，請立即通報農業處處理。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭4恐慌因子：沒藥可醫
用戶快刪！下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體
7大通路「新春福袋」一次看　保時捷、特斯拉共10台車
她遭5富少性侵出庭崩潰踹桌！　佛心媽原諒關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」　鄉民備份報警！他反告：我捏造的

高雄地下金融教主曝！賭網站兼洗錢　3個月經手34億狂削5000萬　

土方禿鷹啃食保護費！天道盟濟公會橫掃海線　爆頭濺血強取經營權

麻將協會設VIP包廂「賭客自備睡衣」　萬華查賭、色356人送辦

她遭5富少性侵出庭崩潰！雙腳高舉猛踹桌...佛心媽原諒關鍵曝！

黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒！「6天7陳屍」嘉義溼地…2軟頸虛弱治療中

邊開車邊吃東西路口「轉過頭」　迎面撞對向公務車釀1傷

墾丁大街濃煙四起！　火勢半個多小時撲滅　1人自行脫困

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

嘉大副教授升等沒過！發文控：系主任霸凌　校慶發手冊抗議

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」　鄉民備份報警！他反告：我捏造的

高雄地下金融教主曝！賭網站兼洗錢　3個月經手34億狂削5000萬　

土方禿鷹啃食保護費！天道盟濟公會橫掃海線　爆頭濺血強取經營權

麻將協會設VIP包廂「賭客自備睡衣」　萬華查賭、色356人送辦

她遭5富少性侵出庭崩潰！雙腳高舉猛踹桌...佛心媽原諒關鍵曝！

黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒！「6天7陳屍」嘉義溼地…2軟頸虛弱治療中

邊開車邊吃東西路口「轉過頭」　迎面撞對向公務車釀1傷

墾丁大街濃煙四起！　火勢半個多小時撲滅　1人自行脫困

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

嘉大副教授升等沒過！發文控：系主任霸凌　校慶發手冊抗議

韓星瘋穿「緊身馬甲」！Lisa、Jennie、泫雅「上下齊發」曬惹火胸線＋腿根

隔離完整場喘不過氣　2屆澳網女單冠軍首輪出局

春節期間新竹縣遊樂園優惠　靜態裝置藝術活動一次看

「敦南街」名人聚落再添新案　獲政商名流青睞

過年新衣買成童裝！　黑柴「1秒變格格」氣炸皺眉：怎摸穿啦QQ

全聯情人節贈520、1314福利點！PX Pay轉紅包同步送還可抽10萬點

年貨這樣買！特搜「南門市場」必訪攤販　鬆糕Q彈有勁、米香十足

PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」　鄉民備份報警！他反告：我捏造的

黃偉哲貼心為居檢民眾準備賀年好禮 　並為防疫旅館一線員工加油打氣

公然偷懶！試穿遇「紅牌店員」霸佔試鞋椅睡翻　他笑：可以客訴嗎

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光

萬華16歲高中生夜出訪友　突倒地暴斃

高雄嬤騎車從巷口衝出...慘遭聯結車輾斃　

古拉退團控公司逃漏稅…「在不瘋狂」負責人妻遭起訴

暴衝撞全聯！婦人稱頭暈誤踩油門　酒測值曝光

獨／遭瑋哥控封殺　酷炫：對他只有感謝

5富少灌醉女神集體性侵！嗨喊：像吃buffet

霸凌男遭私刑！母無奈：見他斷手才知犯案

更多熱門

相關新聞

黑面琵鷺來台度冬數量創新高

黑面琵鷺來台度冬數量創新高

台南市政府指出，由於乾旱不雨，魚蝦死亡恐引發肉毒桿菌中毒事件，市長黃偉哲籲請民眾，觀賞黑面琵鷺時，也請協助注意棲地及覓食地的狀況，如發現有魚的屍體，請撥打1999專線通知農業局清除，確保黑面琵鷺棲息及覓食場所安全。

黑面琵鷺翅膀染血！網傳BB彈射傷

黑面琵鷺翅膀染血！網傳BB彈射傷

韋能能源發電廠生態保育有成　喜迎黑面琵鷺到來

韋能能源發電廠生態保育有成　喜迎黑面琵鷺到來

台南2020黑面琵鷺保育季揭幕

台南2020黑面琵鷺保育季揭幕

「T94」找到了！

「T94」找到了！

關鍵字：

黑面琵鷺

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

即／2分2震！5.7強震警報沒響

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

翁立友又被控性騷擾！

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面