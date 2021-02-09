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變態男「北部賣場拐童」蹭私處　滅證敗在一滴水！驚爆7男童受害

警方從被害男童身上採集到的唾液與陳嫌的DNA相符，法官憑此認定性侵而判刑。（示意圖，東方IC）

▲警方從被害男童身上採集到的唾液與陳嫌的DNA相符，法官憑此認定性侵而判刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北部大賣場去年驚傳拐童案，警方循線抓到嫌犯陳國龍，赫然發現他竟是15年前在同一地區犯下7起小男童性侵案的「腳踏車怪叔叔」，服刑12年出獄後仍惡行不改，又找小男童下手，所幸警方從男童身體上採集到嫌犯的1滴口水，比對DNA才讓他百口莫辯，除了判刑10年，另須強制治療。

判決指出，去年中這名男童跟著家人到賣場購物，因家人上廁所而落單，陳嫌隨即上前佯稱要帶他去找家人，男童信以為真，跟著離開賣場，陳嫌騎機車將他載到10多公里外的公園。

令人髮指的是，陳嫌見四下無人，竟脫下褲子叫小男童替他口交，並用私處磨蹭小男童的性器官，直到射精。而為了避免射出的精液成為犯案證據，陳嫌竟自備塑膠袋，將精液全射進袋內，隨後將袋子包好帶走丟棄。

陳嫌以為如此就能神不知鬼不覺，但警詢時男童十分害怕，不時停頓，需由父母輪流陪伴才斷斷續續說出事發經過。察覺有異的警方，從男童身上採集到一滴口水檢體，就靠著這滴口水，驗出有陳嫌的DNA才突破案情。

男子陳國龍去年在大賣場見不到5歲的小男童落單，趁機拐走後性侵，一審遭判10年。

法院審理時認定小男童被強逼口交，男童年紀雖小，對於案發經過無法鉅細靡遺交代，但在警詢及檢方調查時主動透露，曾抗拒幫陳嫌口交等隻字片語，足以證明陳嫌惡性重大，所為已明顯違反小男童意願。

合議庭並認為，小男童心智稚幼，才開始探索世界，接觸事物有限，不懂男女間肢體互動、身體撫摸或性行為，遑論有何經驗可言，若非小男童親身經歷，根本無法說出這段駭人遭遇，況且男童年紀小，即使被他人誘導，也無法背誦講出筆錄記載的內容。

陳國龍15年前曾拐走7名男童，遭判刑12年，服刑出獄後竟又如法炮製犯案。（翻攝TVBS）

判決指出，由於男童在警詢及檢方調查的說法一致，加上警方利用唾液分析方式，從小男童身體採集到的口水與陳嫌的DNA相符，就連小男童送醫治療，醫院也記載「被害人描述被陌生人撫摸外生殖器，陌生人並掏出外生殖器，對陌生人之外生殖器接觸」等內容，認定小男童所言屬實。

令人驚訝的是，院方審理時發現，陳嫌早有戀童傾向，10多年前曾有類似拐童及性侵前科，並遭判刑12年確定，入獄服刑至2017年10月，未料，他出獄2年多就再度犯案，已屬累犯，因此加重其刑，判處10年。

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