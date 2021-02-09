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洗晾全家衣服累到懷疑人生！惠而浦W Collection洗乾雙機滅菌20分烘乾　新年迎新機輕鬆應戰

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,新年,大容量,除菌,衣服。（圖／惠而浦提供）

▲全家衣物洗曬好困擾？不妨趁新年汰舊換新，大容量洗衣機和乾衣機一次解決洗衣晾衣煩惱。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

剛邁入2021年又即將迎來牛年，一年初始總是讓人充滿希望，期待擁有全新氣象，此時正是汰換家中大型家電的最佳時機，透過更換改良後更符合使用習慣和需求的家電新機種，帶來更方便、智慧安心的生活。像是整年度使用率頻繁的洗衣機，用久了運轉噪音有夠大，甚至有無法脫水或排水堵塞等問題，換新機不必擔心衣物可能洗不乾淨。濕冷冬日需要加強防疫，害怕衣服沾染細菌病毒帶回家，趁此時入手具除菌效果的洗衣機和乾衣機，多種智慧功能幫助洗衣更快速潔淨；衣服洗完直接丟乾衣機烘乾，從此不用再看老天爺臉色洗衣服，還能省下晾衣服的時間，不僅減輕家務負擔，更珍貴的是新的一年能和家人多相處一會兒。

99.9％高效除菌乾衣兼清潔　20分速乾費用激省僅需2元

冬天最怕衣服晾不乾！老爸隔天重要會議需要的正裝、姐姐臨時約會必備的戰袍、媽媽參加同學會要穿洋裝、弟弟每天上學的制服和毛孩睡窩的禦寒小被被，一家人隨時可能出現急著穿衣的困擾，有乾衣機就能簡單搞定，惠而浦滾筒乾衣機最快可以在20分鐘內烘乾5公斤衣物，不必等天氣好才趕著洗衣服，洗完丟乾衣機，隨時就能換穿想要的衣服。一到秋冬，流感、新冠肺炎疫情又開始蠢蠢欲動，在外穿了一整天的衣物可能沾染致病的細菌病毒，惠而浦滾筒乾衣機系列經美國Armstrong及台灣Interteck實驗室實測，具備99.9%殺菌功能，守護家人健康。而且，5公斤衣物乾衣運轉的天然氣費用約1.5元、電費約0.5元，總花費僅約2元，天天享受隨烘隨穿的便捷快樂，也不怕費用破表。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,新年,大容量,除菌,衣服。（圖／惠而浦提供）

▲隔天想穿的衣服不必擔心洗了晾不乾，惠而浦乾衣機容量大且具業界最快20分速乾及99.9%殺菌功能，衣物烘乾更潔淨。（圖／翻攝自惠而浦官網，下同）

多段溫度呵護衣料　蒸氣清新除皺烘乾衣物蓬鬆又清新

烘衣過程中有多段溫度選擇，可依照不同衣物特性烘乾，呵護衣料不傷衣。另外，有時衣服不髒，只是染上油煙味、菸味等，惠而浦滾筒乾衣機系列，皆有蒸氣清新除皺功能，15分鐘即可清除異味，讓烘乾後衣物蓬鬆又清新，穿上就有好心情。和洗衣機同樣貼心防皺，乾衣機具備150分鐘除皺防護，乾衣結束，滾筒仍會自動定時翻滾衣物長達150分鐘，讓空氣在衣物間流通，就算烘完忘了拿、臨時趕出門都不怕衣服發臭走樣。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,新年,大容量,除菌,衣服。（圖／惠而浦提供）

▲惠而浦乾衣機可根據衣物特性選擇不同溫度烘乾，呵護不同材質衣物，蒸氣清新除皺功能則能讓衣物變清新蓬鬆。

洗衣機99.9％除菌衣物乾淨安心穿　自動投洗劑好輕鬆

現代多雙薪家庭，父母工作已經夠辛苦，下班往往還要花時間洗全家人一大堆髒衣服，不想再這麼累，今年花錢為自己買個智慧幫手吧！惠而浦滾筒洗衣機系列擁有多項特點，不但能讓衣服洗得超潔淨，還能讓洗衣變輕鬆。像是冬日低溫濕冷易讓病毒生存，一家大小包括毛孩，天天都要穿的衣服、用的毛巾等織品，大至被單床罩，就交給惠而浦W Collection滾筒洗衣機獨家殺菌功能來守護，經美國、台灣實驗室認證，可99.9%有效去除金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎菌和生活常見細菌。獨創冷熱雙管進水技術，能同時注入冷水及去汙力更強效的熱水和冷水，透過熱水器直接加熱，效率更快，費用更省，能做到真正的大容量滿桶除菌，並為不同種類的衣物和洗程，量身打造出多段式溫控調節。在流感好發和仍處於警戒狀態的防疫期間，惠而浦W Collection滾筒洗衣機系列的強大洗淨力讓爸媽安心不少。此外，每次洗衣時也不必擔心洗劑用太少洗不乾淨或是用太多殘留的問題，只要在一開始儲存足夠洗劑，就不必次次倒洗衣精，洗劑自動投入功能一鍵即可精準判斷用量，也不怕化學物沾手，方便又輕鬆。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,新年,大容量,除菌,衣服。（圖／惠而浦提供）

▲惠而浦滾筒洗衣機大容量，衣物乃至床單都能清洗，並同時實現99.9%除菌率；還有洗劑自動投入功能，無需每次手動添加，減少麻煩。

Steam Clean深入纖維清潔　自動冷風清新不必急晾衣

另外，蒸氣洗滾筒洗衣機高階機型，還能透過內建加熱器產生具強大穿透力的高溫水蒸氣，此項Steam Clean蒸氣深層洗淨功能，可深入衣物纖維清除難洗的汙垢和油漬及塵螨，非常適合有過敏兒的家庭。常忘了晾衣服的人是你嗎？一坨衣物就這樣絞在洗衣機裡、還散發一股異味，只好重洗超級浪費時間， 惠而浦滾筒洗衣機12小時自動冷風清新功能，脫水後會間歇運轉、將新鮮空氣帶入洗衣機中，不但能減少濕氣造成的異味，還能減少衣物皺褶，衣物洗好卻臨時趕出門也不擔心衣服發臭。滾筒洗衣機系列擁有6道制震懸吊系統搭配DD直驅變頻馬達，能精準控制運轉，洗衣機不再發出解體般的巨大噪音，不僅靜音效果一流，變頻設計還能節能省電。

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,新年,大容量,除菌,衣服。（圖／惠而浦提供）

▲惠而浦洗衣機12小時自動冷風清新功能，讓衣服就算忘了晾也不怕發臭；洗衣機不僅靜音效果佳，變頻設計更能節能省電。

都市家庭普遍生活空間小，一次購入洗衣機和乾衣機擔心家裡沒位置可放？惠而浦洗乾衣機設計可疊放，節省家中地面擺放空間，洗完就丟烘衣，使用時也很順手。更棒的是，馬達保固10年讓人更加放心使用。惠而浦讓洗衣、晾衣不再是家庭成員的日常負擔，擁有的殺菌功能，更成為防疫期間令全家人安心的智慧家電好夥伴，就讓生活從精簡洗衣家事開始，以更舒適的姿態迎接新的一年吧！

為了回饋消費者，即日起至2021/2/28（日）止，惠而浦Whirlpool推出「歲末感恩慶 超值好禮買就送」限時活動，期間凡於指定通路購買惠而浦／美泰克滾筒洗衣機、滾筒乾衣機，就能把市值最高2,380元的美國康寧Corelle精緻餐盤組帶回家，新的一年換新家電還能擁有質感新餐具。

惠而浦 W Collection系列滾筒洗衣機：https://www.whirlpool.com.tw/product/washers/front-load-washers
惠而浦 W Collection系列滾筒乾衣機：https://www.whirlpool.com.tw/product/dryers/front-load-dryers  
惠而浦歲末感恩慶：https://www.whirlpool.com.tw/news-page?id=ophjA35WLUW99n164WED

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惠而浦洗衣機乾衣機新年大容量除菌衣服

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